КАКВО ПРАВИ?! Миска с неприлични пози в залата! (ФОТО)

Мис България Венцислава Тафкова отново успя да привлече вниманието към себе си – този път не с тоалет или светско събитие, а с гореща поза по време на тренировка, пише Intrigi.bg.

Красавицата демонстрира изкусителна гъвкавост на пилатес уред, като буквално се „разчекна“ във въздуха, показвайки перфектна форма и стегнато тяло.

Снимката, споделена от пловдивско студио, бързо събра погледи и коментари, а феновете ѝ не пропуснаха да отбележат, че дори спортните ѝ мигове изглеждат като професионална фотосесия. Очевидно е, че благодарение на дисциплината си в тренировките Тафкова успява да запази топ формата си и да продължава да вае безупречно тяло.

Неслучайно пилатес реформърът последно време е изключително популярен сред родните звезди. Колежката на Венцислава – фолк певицата Алисия, също предпочита този вид тренировка пред силовия фитнес.

Гери-Никол, Тита и други звезди също са фенки на „чекненето“ по пилатес залите и редовно показват резултатите в социалните мрежи.