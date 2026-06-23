Калин Врачански: Не се опитвам да подражавам на Стефан Данаилов в „Дами канят“

"Не се опитвам да подражавам на Стефан Данаилов, нито пък да го имитирам в постановката „Дами канят“. Защото той беше прекрасен в образа на главния герой, но Асен Блатечки, който е режисьор на постановката, ме е водил към различен типаж в едноименната театрална постановка. И зрителите, които гледат нашето представление „Дами канят“, не търсят Стефан Данаилов, а гледат мен. Защото, колкото и текстът да е същият, ние правим нещо различно - правим театър.“

Така на един дъх отговори Калин Врачански на въпроса пред „България Днес“ дали му е било трудно да излезе от сянката на емблематичната роля на автомобилен инструктор в малко българско градче, изиграна от покойния Стефан Данаилов в едноименния филм „Дами канят“ от 1980 г., който е адаптация по романа на обичания български писател Георги Мишев.

Секссимволът на българското кино обясни още, че съвременният сваляч, който ловува в платформи като Тиндър и атакува хубавици в Инстаграм и ТикТок, е същият, какъвто е бил и в миналото.

„Женкарят от преди десетилетия, който постоянно търси вниманието и ласките на жените, не е по-различен от съвременния сваляч. Той просто търси внимание независимо от технологиите с всички възможни изразни средства.“

Актьорът сподели, че режисьорът на спектакъла Асен Блатечки му е изключително близък приятел и: „го познавам много добре и той като ми каже какво иска, аз го разбирам веднага. И това улеснява изключително много работата ни“.

На въпрос дали обаче двамата са спорили остро зад кулисите как точно да сваля мадамите в постановката, Калин Врачански отговори така:

„Не. Остро не сме спорили. Ние двамата имаме много сходно мислене относно театъра и много бързо се разбираме. Случвало се е и да сме на различни мнения, но той е режисьорът и има последната дума, а и аз се съобразявам с неговото мнение“.

Според Калин Врачански историята съчетава изключително фин хумор, топла меланхолия и болезнено точни наблюдения върху любовта, самотата и човешките илюзии.

„А текстът е осъвременен от Ваня Щерева и Димитър Калбуров, което го прави интересен и за днешната публика“, обяснява още Калин Врачански и разказва, че постановката „Дами канят“, въпреки че е продукция на Благоевградския театър, обикаля успешно цялата страна на турне.

„А главният герой, който се казва Яким Донев, е такъв чаровен омайник, че всички, не само курсистките му, го харесват“, с намигване допълва още Врачански.