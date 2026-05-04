Кичка Бодурова беснее: Сметка за вода, без да е в България!

С близо 115 евро ще трябва да се бръкне Кичка Бодурова за сметката си за вода, начислена обаче… докато не е била в България, научи „България Днес“.

Естрадната ветеранка е изумена, че я карат да плаща за услуга, която изобщо не е ползвала. „Аз не съм в България повече от 6 месеца, а миналата година не бях дори и месец в София“, посочи певицата. „Въпреки че водата е спряна, сметката си „тече“, шокирана е бургазлийката.

Фактът, че Кичка е неприятно изненадана, говори, че едва ли е дала ключа от дома си на свой близък. Най-интересното обаче е, че топизпълнителката на гръцки песни не обяснява как е карала близо 30 дни на „сух режим“ в София.

Бодурова не е единствената БГ звезда, надала боен вик от сумите за комунални услуги, с които доставчиците ни сурвакат през последните месеци.

Нейни колеги и много от почитателите ѝ веднага я посъветваха да се обърне към популярния актьор Александър Сано, който също пропищя от раздути сметки за вода и парно и организира хората на същото дередже да подадат колективна жалба срещу доставчиците.

Повечето от виртуалните последователи на певицата са единодушни за причината за неприятната история.

„При отсъствие начисляват сметките служебно / на база/, а после ги изравняват, като разделят водата от общия водомер на всички живущи и не се съобразяват, че водата не се ползва“, отварят очите на Кичка те.

Фенка на изпълнителката дава полезния съвет да информира ВИК, при това – писмено, че жилището ѝ не се обитава. „Ако това не е направено, ще начислят сметки за вода“, предупреждава дамата.

И бившата миска Анита Мейзер, която също живее в Америка и като Бодурова се вясва от дъжд на вятър в родината, взе отношение по темата. Тя сподели, че самата е имала подобен проблем, но в САЩ. „Обясниха ми, че компаниите таксуват и при спряна вода за поддръжка на тръбите, налягане в системата и готовност да доставят вода по всяко време. И само при закрит абонаментен номер се спира почти всичко“, образова естрадната ветеранка Мейзер.

„Дано това те успокои“, опитва се да вдъхне кураж на Бодурова сексбомбата.