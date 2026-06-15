Кобилкина: Запознах се с Брад Пит, много е възпитан, целува ръка

Брад Пит е много любезен, възпитан и не показва онези емоции, на които сме свикнали да бъдем свидетели. Запознах се с него, целува ръка като истински джентълмен.

Това твърди сексоложката Наталия Кобилкина, която бе забелязана на трибуните на един от най-популярните тенис турнири в света – „Ролан Гарос“. Там Кобилкина седя близо до актьорите Брад Пит и Рами Малек, музиканта Лени Кравиц и президента на ПСЖ – Насер ал-Хелайфи.

„Познавам го отдавна, невероятен лидер е“, хвали се още Наталия.

Тя обясни, че местата, на които са седели звездите, са по лична покана, а не се купуват, както се смята у нас. Нейна приятелка, която е бивша партньорка на управителя на турнира „Ролан Гарос“, ѝ доставила покана, пише "България Днес".

„Спекулации са, че искам да си търся милионер. Знаете, че аз съм консултант на много жени с такива мъже, в Лондон ги има много. Целта ми да присъствам на турнира не е тази“, казва Кобилкина.

Тя посещава някои от мачовете от четири години. Тази година най-много се радва на успеха на Александър Зверев, който е с руски корени като нея, но се състезава за Германия.

„Изпитах огромно вълнение, подкрепих го, горда съм, че и той, както и повечето спортисти побеждават страховете си и избират да са победители. Много хора не разбират, че да си победител е избор. И всеки от нас може да е такъв“, споделя още Кобилкина.

„Избрах и аз да съм такъв. Защото съм от малък град в Русия. Но винаги знаех едно – че ще бъда победител, независимо в коя държава живея. Пристигнах в България и станах една от най-разпознаваемите личности в моята сфера. Пристигнах в Англия и книгите ми бяха публикувани на английски език и се продават в Англия. Пристигнах във Франция и вече четвърта поредна година присъствам в президентската ложа на турнира. Заслужавам това, което ми се случва, защото не спирам да работя. За мен няма почивен ден“, казва Кобилкина.

Самата тя от години се учи да играе тенис и вече се справя успешно.

„Не е лесно, но е прекрасен спорт. И моят син Филип също тренира усилено, но е още малък“, казва рускинята.

От три години насам вече психоложката не е показвала в мрежите си ново гадже.

„Не знам дали отново бих се омъжила. Но сега съм щастлива с живота, който водя. За мен няма невъзможни неща“, казва Наталия Кобилкина.