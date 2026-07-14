Краев глези жената на Бали! Загрява за сезона в Хонконг

На екзотична ваканция са българският нападател Божидар Краев и съпругата му - новозеландката Бруклин. Футболистът се наслаждава на слънчевите лъчи на индонезийския остров Бали.

В басейн, разположен сред много зеленина, той се е отдал на интимни ласки с половинката си, като дори й мачка задните части. Личи си, че Божката до този момент не се е показвал на слънце и няма никакъв тен. Бруклин от своя страна има мургава кожа. Тя изумява на крайбрежието с изрязан синьо-бял бански. Вечерно време пък двамата са изтупани по-елегантно в изискан ресторант. Семейството не издава дали с тях е и малкият им син, който се роди през 2024 година.

Новозеландката впечатлява с хубаво тяло

Краев разпуска за последно преди началото на сезона в Хонконг, където изненадващо подписа едва преди няколко дни. 29-годишният нападател ще рита за местния тим "Лий Ман". В последните 4 години врачанинът игра в Австралия за отборите на "Уелингтън Финикс" и "Уестърн Сидни Уондърърс", записвайки общо 102 мача и 26 гола. Последният сезон обаче бе разочароващ и тимът му завърши на последното 12-о място след поредица от загуби.

Любопитно е, че Хонконг не е самостоятелна държава, а специален административен район на Китай с голяма автономия, бивша британска колония. Юношата на "Левски" ще носи номер 10 в новия си тим. Краев е третият българин, който ще играе в първенството на Хонконг, след Димитър Калканов и Димитър Макриев. В "Лий Ман" Краев ще се събере с треньора си от "Уелингтън" Джанкарло Италиано, с когото са в много добри отношения. Целта пред тима е класиране за Азиатската Шампионска лига през следващия сезон.

Усмихнати са по време на вечеря в ресторант

Очевидно Краев си пада по екзотиката, желаем му успех!