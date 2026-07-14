Актьорът Петър Тосков посреща рождения си ден в болница

Известният пловдивски актьор Петър Тосков посреща рождения си ден в болница. Вместо празнична снимка, доайенът на Драматичен театър - Пловдив сподели кадър от болничното легло и трогателно послание към приятелите и почитателите си.

"Скъпи приятели, благодаря за пожеланията! Както виждате, не мога да ви отговоря лично, надявам се да го направим след месец, месец и половина. Прегръщам ви с обич!“, написа актьорът към публикуваната снимка, от която се вижда, че се възстановява след сериозен здравословен проблем.

Новината предизвика десетки пожелания за бързо оздравяване от негови колеги, приятели и почитатели, които му пожелават сили и скорошно завръщане на сцената.

Роден в Асеновград, Петър Тосков посвещава целия си творчески път на Пловдив. Връзката му с Драматичен театър – Пловдив продължава повече от четири десетилетия, през които се утвърждава като един от доайените и емблематичните актьори на трупата.

В богатата си кариера има повече от 150 роли на пловдивска сцена. Сред тях са класически образи като Орландо в "Както ви харесва“ и княз Орсино в "Дванайсета нощ“ на Шекспир, Епиходов във "Вишнева градина“ на Чехов, както и редица запомнящи се роли в българската драматургия.

С голям успех се играе и неговият автобиографичен моноспектакъл "Тоскография“, написан и режисиран от Алексей Кожухаров, който е част от репертоара на Камерната сцена на театъра. Освен с актьорския си талант, Тосков е познат и с музикалните си изяви, като има пет участия в съвместни проекти с Опера Пловдив.