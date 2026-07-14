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Актьорът Петър Тосков посреща рождения си ден в болница

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Румен Димитров
497
Актьорът Петър Тосков посреща рождения си ден в болница

Румен Димитров
497

Известният пловдивски актьор Петър Тосков посреща рождения си ден в болница. Вместо празнична снимка, доайенът на Драматичен театър - Пловдив сподели кадър от болничното легло и трогателно послание към приятелите и почитателите си.

"Скъпи приятели, благодаря за пожеланията! Както виждате, не мога да ви отговоря лично, надявам се да го направим след месец, месец и половина. Прегръщам ви с обич!“, написа актьорът към публикуваната снимка, от която се вижда, че се възстановява след сериозен здравословен проблем.

Новината предизвика десетки пожелания за бързо оздравяване от негови колеги, приятели и почитатели, които му пожелават сили и скорошно завръщане на сцената.

Роден в Асеновград, Петър Тосков посвещава целия си творчески път на Пловдив. Връзката му с Драматичен театър – Пловдив продължава повече от четири десетилетия, през които се утвърждава като един от доайените и емблематичните актьори на трупата.

В богатата си кариера има повече от 150 роли на пловдивска сцена. Сред тях са класически образи като Орландо в "Както ви харесва“ и княз Орсино в "Дванайсета нощ“ на Шекспир, Епиходов във "Вишнева градина“ на Чехов, както и редица запомнящи се роли в българската драматургия.

С голям успех се играе и неговият автобиографичен моноспектакъл "Тоскография“, написан и режисиран от Алексей Кожухаров, който е част от репертоара на Камерната сцена на театъра. Освен с актьорския си талант, Тосков е познат и с музикалните си изяви, като има пет участия в съвместни проекти с Опера Пловдив.

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4 Коментара

Бивш от МВР76

преди 28 минути

До Мангалката надежда дойчева. Помниш ли как започна всичко. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Пукни Мангалко.

преди 28 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 27 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 27 минути

Имам доблест да си го признаем, че съм Джоревец. Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви, но откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Тоя баща ми е гнусен ц..и..г..а..н..и..н. Поздрави от Сашко Джоревецо от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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