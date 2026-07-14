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„Уимбълдън“ събра две от бившите гаджета на Григор Димитров ВИДЕО

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Румен Димитров
1008
„Уимбълдън“ събра две от бившите гаджета на Григор Димитров ВИДЕО

Румен Димитров
1008

Бившите на Гришо се събраха

„Уимбълдън“ събра две от бившите гаджета на Григор Димитров. Мария Шарапова и Романа Табак бяха сред гостите на женския финал в събота.

Двете тенисистки станаха свидетелки на триумфа на Барбора Крейчикова, която спечели първия си трофей от Големия шлем.

Маша и Романа, които бяха гаджета на Гришо в различен период, се засякоха още преди финала. Те позираха за обща снимка. Не е ясно дали са си поговорили за времената, в които бяха с българина. „Обичам да правя комплименти на други жени“, написа Табак към кадъра си с рускинята.

Словачката и Гришо бяха заедно през 2008 година. Тогава Димитров спечели юношеския „Уимбълдън“, а Романа бе до него на партито след края на турнира. Българият е първият мъж за тенисистката и остава нейната голяма тийнейджърска любов, както самата тя признава.

Двамата запазват добрите си отношения след раздялата. Табак дори бе в България на „София оупън“, за да гледа Григор преди няколко години.

Маша е една от  най-известните жени в живота на родния тенисист.

Двамата бяха заедно около три години, като по това време Шарапова е най-скъпо платената спортистка в света. Гришо полага изключителни трудно да спечели сърцето на студената Мария, а в началото тя го възприема едва ли не като дете. След това стават най-известната двойка в тениса. Конкретни причини за раздялата им така и не излязоха наяве, но днес двамата поддържат добри отношения.

Самият Григор в момента в отношения с мексиканската актриса Ейса Гонзалес до себе си.

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4 Коментара

Бивш от МВР76

преди 1 час

До Мангалката надежда дойчева. Помниш ли как започна всичко. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Мангалката дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Мангалко дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 1 час

Имам доблест да си го признаем, че съм Джоревец. Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви, но откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Тоя баща ми е гнусен ц..и..г..а..н..и..н. Поздрави от Сашко Джоревецо от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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