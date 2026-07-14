„Уимбълдън“ събра две от бившите гаджета на Григор Димитров ВИДЕО

Бившите на Гришо се събраха

„Уимбълдън“ събра две от бившите гаджета на Григор Димитров. Мария Шарапова и Романа Табак бяха сред гостите на женския финал в събота.

Двете тенисистки станаха свидетелки на триумфа на Барбора Крейчикова, която спечели първия си трофей от Големия шлем.

Маша и Романа, които бяха гаджета на Гришо в различен период, се засякоха още преди финала. Те позираха за обща снимка. Не е ясно дали са си поговорили за времената, в които бяха с българина. „Обичам да правя комплименти на други жени“, написа Табак към кадъра си с рускинята.

Словачката и Гришо бяха заедно през 2008 година. Тогава Димитров спечели юношеския „Уимбълдън“, а Романа бе до него на партито след края на турнира. Българият е първият мъж за тенисистката и остава нейната голяма тийнейджърска любов, както самата тя признава.

Двамата запазват добрите си отношения след раздялата. Табак дори бе в България на „София оупън“, за да гледа Григор преди няколко години.

Маша е една от най-известните жени в живота на родния тенисист.

Двамата бяха заедно около три години, като по това време Шарапова е най-скъпо платената спортистка в света. Гришо полага изключителни трудно да спечели сърцето на студената Мария, а в началото тя го възприема едва ли не като дете. След това стават най-известната двойка в тениса. Конкретни причини за раздялата им така и не излязоха наяве, но днес двамата поддържат добри отношения.

Самият Григор в момента в отношения с мексиканската актриса Ейса Гонзалес до себе си.