Топ трендът на лятото: Шапка за 900 долара! НиЛо, Лили Клюкарката и Тафкова първи се изфукаха https://hotarena.net/laifstail/top-trendat-na-lyatoto-shapka-za-900-dolara-nilo-lili-klyukarkata-i-tafkova-parvi-se-izfukaha HotArena.net

Шапки долу пред най-новия тренд на хайлайфа у нас – каубойска шапка за близо 900 долара на популярната марка Miu Miu.

Да, правилно прочетохте. Не чанта, не обувки, не рокля, а шапка. И то такава, която на пръв поглед спокойно може да мине за аксесоар от селски събор с дрескод „Дивия Запад“, ако върху нея не стоеше етикетът на една от най-желаните модни къщи в света, пише Nie-jenite.

Моделът Drill cowboy hat на Miu Miu официално се продава за 900 евро в сайта на марката – нито повече, нито по-малко.

И докато обикновеният човек вероятно би се зачудил защо един каскет струва колкото кратка ваканция, родните звезди вече я превърнаха в задължителен летен аксесоар.

Първа крак провлачи Николета Лозанова, която от години е сред дамите у нас, следящи най-горещите световни тенденции. НиЛо, разбира се, не просто сложи шапката, а я превърна в част от цялостна модна визия, както само тя умее.

С хитовия аксесоар се появи и Лили Ангелова, по-известна като Лили Клюкарката. При нея шапката дойде с типичната й доза самочувствие, поза и намек, че в хайлайфа понякога и най-малкият детайл трябва да крещи: „Скъпо е!“.

Разбира се, в списъка влезе и Венцислава Тафкова. Мис България 2020 се щракна с хитовата шапка по време на почивката си на Атон, като за пореден път показа, че следи тенденциите не по-малко от музикалните хитове в поп фолка.

Друга нейна колежка - Елизабет Кравец, също не пропусна тренда и показа своята версия на каубойската Miu Miu мания, като небрежно се щракна в басейна.

Miu Miu отдавна е сред любимите марки на световния моден елит, а през последните години се превърна в истински магнит и в родния шоубизнес.

И ако доскоро родните красавици се надпреварваха коя ще покаже по-скъпа чанта, това лято битката явно се премести върху главата.