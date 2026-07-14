Последни
Популярни
Горещи

Топ трендът на лятото: Шапка за 900 долара! НиЛо, Лили Клюкарката и Тафкова първи се изфукаха

https://hotarena.net/laifstail/top-trendat-na-lyatoto-shapka-za-900-dolara-nilo-lili-klyukarkata-i-tafkova-parvi-se-izfukaha HotArena.net
HotArena.net
1526
Топ трендът на лятото: Шапка за 900 долара! НиЛо, Лили Клюкарката и Тафкова първи се изфукаха

HotArena.net
1526

Шапки долу пред най-новия тренд на хайлайфа у нас – каубойска шапка за близо 900 долара на популярната марка Miu Miu.

Да, правилно прочетохте. Не чанта, не обувки, не рокля, а шапка. И то такава, която на пръв поглед спокойно може да мине за аксесоар от селски събор с дрескод „Дивия Запад“, ако върху нея не стоеше етикетът на една от най-желаните модни къщи в света, пише Nie-jenite.

Моделът Drill cowboy hat на Miu Miu официално се продава за 900 евро в сайта на марката – нито повече, нито по-малко.

И докато обикновеният човек вероятно би се зачудил защо един каскет струва колкото кратка ваканция, родните звезди вече я превърнаха в задължителен летен аксесоар.

Първа крак провлачи Николета Лозанова, която от години е сред дамите у нас, следящи най-горещите световни тенденции. НиЛо, разбира се, не просто сложи шапката, а я превърна в част от цялостна модна визия, както само тя умее.

С хитовия аксесоар се появи и Лили Ангелова, по-известна като Лили Клюкарката. При нея шапката дойде с типичната й доза самочувствие, поза и намек, че в хайлайфа понякога и най-малкият детайл трябва да крещи: „Скъпо е!“.

Разбира се, в списъка влезе и Венцислава Тафкова. Мис България 2020 се щракна с хитовата шапка по време на почивката си на Атон, като за пореден път показа, че следи тенденциите не по-малко от музикалните хитове в поп фолка.

Друга нейна колежка - Елизабет Кравец, също не пропусна тренда и показа своята версия на каубойската Miu Miu мания, като небрежно се щракна в басейна.

Miu Miu отдавна е сред любимите марки на световния моден елит, а през последните години се превърна в истински магнит и в родния шоубизнес.

И ако доскоро родните красавици се надпреварваха коя ще покаже по-скъпа чанта, това лято битката явно се премести върху главата.

Тагове:
Още от Лайфстайл

7 Коментара

Бивш от МВР76

преди 1 час

До Мангалката надежда дойчева. Помниш ли как започна всичко. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Мангалката дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 1 час

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви, но откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

Коментирай

Е, и?

преди 41 минути

Пак изглеждат като евтини жрици на повикване

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 36 минути

До горнио. Много злоба. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

Коментирай

17.05.1976г.

преди 35 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви, но откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.