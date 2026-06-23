Краси Радков печели хиляди на месец от сватби с жена си! https://hotarena.net/laifstail/krasi-radkov-pecheli-hilyadi-na-mesec-ot-svatbi-s-zhena-si HotArena.net

Краси Радков и половинката му Станислава печелят от изяви по време на сватби, научи „България Днес“.

Обичаният актьор и любимата му жена ходят заедно по участия, като част от репертоара им е забавлението на младоженци и техните гости. Станислава хваща микрофона като водеща, докато на Краси се пада

отговорността да разсмива

купонясващата аудитория с шегите си, като се превъплъщава и в образи, познати от дълги години на телевизионния екран.

Една от последните им изяви е през последните почивни дни, когато към тях се присъединява и популярният в чалга средите диджей Живко Микс.

Интересът към звездното семейство е огромен и бъдещи младоженци искат да ги ангажират за сватбения си ден, въпреки че професионалната им програма е натоварена и не могат да откликнат на всички заявки.

Хонорарът на актьора и жената на живота му остава в тайна, но едва ли двамата са се съгласили да гостуват на личен празник за под няколко хилядарки. По този начин Радков припечелва допълнително към месечните си доходи, тъй като едва ли разчита само на заплатата си от „Вечерното шоу на Слави Трифонов“ по телевизия 7/8, което от дълго време не се води от Дългия, а от сценариста му Филип Станев.

Преди време Радков тръгна на участия и с емблематичния музикант от „Ку-ку бенд“ Георги Милчев-Годжи, като двамата изявяваха предимно в нощни клубове.

Радков е известен със своите певчески възможности, въпреки че преди време стана победител в „Като две капки вода“. Затова музикалната част беше основно поета от Георги Милчев. В шоупрограмата си двамата залагаха повече на скечовете, тъй като вече имат няколко сполучливи изяви заедно.

Легендарна остава в историята смешката им, при която Годжи се превъплъщава в генерал Мутафчийски, а Краси Радков е професор Кантарджиев в разгара на COVID пандемията. Актьорът и музикантът също така

имаха рубрика по телевизията за шеги

от Северозападна България, която също се радваше на голям интерес.

Въпреки затрудненията си с пеенето Краси изпълнява по време на участия легендарни песни на „Ку-ку бенд“. Нещо повече – не само си преправя гласа като на шефа си Слави Трифонов, но и се държи като него с мимики и позиция на тялото.