Купена ли е короната на новата Мис България?

Конкурсът за Мис България по традиция предизвиква противоречиви мнения, коментари и обвинения срещу победителките и журито. Тази година изборът е доста нестандартен – вместо професионална манекенка, както обикновено, короната взе спортистка – 22-годишната волейболистка от „Славия” Симона Бакърджиева. Тя е с естествена красота, добро образование, прави първи опити и в бизнеса, но въпреки тези плюсове се носят неприятни слухове за победата й. Говори се, че короната май не е спечелена честно. Според слуховете, някой е платил за нея.

За първите три места в конкурсите за красота от години се говори, че се заплащат на организатора. Короната вървяла между 80 и 100 хиляди лева, а подгласничките плащали по 50 бона. Лентите се носят от момичета с богати гаджета, а в някои случаи – като например Антония Петрова навремето – и с богати родители. Какъв е случаят на Симона Бакърджиева – Мис България 2025?

Тя също не е коя да е. Родена е в сравнително скромното градче Панагюрище, но семейството й никак не е скромно. От малка Симона не се смесва с простолюдието. Записали са я в скъпо частно училище, което е посещавала с години. Когато й връчват короната, от училищната администрация са сред първите, които я поздравяват чрез официалната си Фейсбук страница. „Споделяме вълнуваща новина! Нашата ученичка Симона Бакърджиева е новата Мис България 2025! Поздравления за прекрасната Симона! Гордеем се с нея!”, пишат от училището.

Новата Мис България от малка се увличала от спорта. Започва с тенис на корт – спортът на богатите и на аристократите. Към него най-вероятно са я насочили амбициозните й родители. Когато обаче я записват в частното училище, се оказва твърде натоварена, за да продължи. Часовете започват в 8 сутринта и продължават до 16 следобед. Не остава време за тренировки и тенисът остава неосъществена мечта. Когато е 10-годишна обаче, бъдещата Мис България започва да тренира волейбол. На 15 години високата цели 182 см Симона прави впечатление с качествата си и започва да тренира с жените.

Като състезател на „Славия” тя е известна като „центърът с лява ръка”. Централен блокировач е, но играе с лява ръка, което винаги изненадва противниковия отбор. Заради спорта се мести от Панагюрище в София в средата на гимназиалния образователен етап. Завършва столичното 127-о СУ. Говори английски и испански език, а след гимназията се записва в Университета за национално и световно стопанство. Специалността й е „Европейска политика и икономика”. В момента тече последната година на миската в университета. Обучението си тя съчетава със стаж в едно от чуждите посолства у нас.

Явно обаче е всестранно надарена, защото развива и собствен бизнес в областта на модата. Има своя модна марка, тъй като от дете обича да рисува и решава да се пробва като дизайнер на дрехи. Първата си модна колекция представя през април в рамките на Седмицата на модата в София. В интерес на истината, засега не показва заложби като на Коко Шанел или на Кристиан Диор, но още е млада и има време, за да се развие и в това поприще. Не е професионална манекенка, но дрехите, които създава, представя сама. Твърди, че никога не е дефилирала на подиум. Конкурсът за „Мис България” бил първият й опит.

На по-мнителните фенове на конкурсите за красота им се струва странно, че момиче, което никога не е дефилирало, се явява едва ли не от нищото и веднага печели. Затова подозират, че титлата е предварително платена. На конкурса имаше далеч по-хубави момичета, а очакванията бяха, че с короната ще се окичи красавицата Мария Шамбурова, която неотдавна стана „Мис Казанлъшка роза”. Тя определено бе по-достойната претендентка.

Симона твърди, че не е имала никакви очаквания от състезанието и се е стъписала, когато чула името си. Майка й била в публиката и извикала: „Браво, Мони, гордеем се с теб!”.

Симона твърди, че родителите й винаги са я подкрепяли във всеки неин избор. Ако наистина е така, е възможно да са пожертвали солидна сума, за да й подарят короната на най-красива българка. Друг слух пък е, че това е подарък от щедро гадже. Каква е истината, едва ли някога ще бъде съобщено официално, но е факт, че е меко казано странно момиче с интереси към политиката и волейбола изведнъж да се превърне в Мис България. Все пак повечето отзиви след избора са одобрителни, което отдавна не се е случвало.

Когато стана ясно, че именно Симона Бакърджиева е взела титлата, един от коментарите гласеше, че за разлика от обикновено, този път не са избрали „професионална кифла”. Твърдият характер на момичето, граден с професионален спорт, се проявява в деня след конкурса. Вместо да празнува или да разпуска в някой СПА курорт, както обикновено става в такива случаи, тя отива на мач с „Миньор” (Перник). Не излиза на терена, тъй като заради „Мис България” е пропуснала последните тренировки, но е с отбора си. Носи на съотборничките си короната и лентата, за да се похвали и да ги видят отблизо.