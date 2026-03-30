Лили Иванова пак окраде Митко Щерев! Той: Ще подам жалба

Естрадната прима Лили Иванова пак е окрала филмовия композитор на столетието Митко Щерев, видя „Телеграф". Певицата е публикувала в официалния си канал YouTube една от знаковите песни на маестрото "Девет кръга".

Това е станало на 25 март 2026 г. В инфото си тя е посочила, че музиката и аранжиментът са на Митко Щерев, а текстът - на Иля Велчев. Баладата е включена в албума й от 2003 г. „Илюзия, наречена любов“. Качен е и инструменталът на песента, който също е част от диска. Любопитното е, че този път Лили е сменила досегашния си дигитален дистрибутор КѴZ със световния гигант The Orchard Enterprises, чийто представител у нас е „Вирджиния рекърдс“ на Саня Армутлиева.

От тях в последно време са качени и още доста други популярни песни като „Ветрове“, „За тебе бях“, „Боянският майстор“, „Не всичко е пари, приятелю“, „Черната овца".

„Не знаех за това, от вас научавам. Наскоро ми се обади отново човек от екипа й за две други песни. Водихме преговори, но не постигнахме споразумение. Нито имаме подписан договор. Държа да подчертая, че не съм предявявал финансови претенции към Лили, а само да се спазва Законът за авторското право. Ще ги помоля до три дни да премахнат „Девет кръга“ и плейбека й, в противен случай ще бъда принуден да подам жалба до YouTube срещу това", коментира пред „Телеграф“ Митко Щерев.

Той припомни, че преди няколко години по същата причина е свалил от канала на звездата други емблематични свои творби като „Осъдени души“ и „Стари мой приятелю". Маестрото е премахнал и всички свои произведения от каталога на „Балкантон", тъй като няма актуален договор между него и дигиталния дистрибутор, който да урежда разпространението им в различните платформи.