ЛУКС БЕЗ СПИРАЧКИ: Мис България небрежно остави 10 бона до себе си в колата https://hotarena.net/laifstail/luks-bez-spirachki-mis-balgariya-nebrezhno-ostavi-10-bona-do-sebe-si-v-kolata HotArena.net

Не само Бойко Борисов може да бъде „хващан на местопрестъплението“ с пачки край нощното шкафче. Оказва се, че и Мис на държавата ни Венцислава Тафкова не остава по-назад – макар и в малко по-различен вариант.

При нея „пачките“ не са в чекмеджето, а оставени съвсем небрежно… на седалката до шофьорското място!

На кадър, споделен в социалните мрежи, пловдивската красавица позира зад волана в уж непретенциозна визия, но зoркото око на Paparak.bg бързо хваща детайла.

А неговото име отново е Chanel – луксозна дамска чанта, този път от серията „25“ – сериозно нашумяла през последните месеци в родния шоубизнес. Последната „фенка“ на въпросния модел бе Никол Станкулова с белия вариант, a преди нея крак повлачи Галена с черния цвят.

Chanel-ът на Венцислава обаче изключително рядък - от капитониран велур (обработена телешка кожа) в модерно тъмно кафяво. Явно след като Тафкова заряза лисиците, вече ще боде очите на еколозите с кожи от телета...

Това, което наистина ще избоде очите обаче, е цената – подобни модели започват от около 6–7 хиляди евро, а по-редки варианти като този спокойно надхвърлят 10 000. И ако трябва да сме точни до десетохилядната - в конкретния случай става дума за сумата от 11 651,95 евро.

Любопитното е, че Тафкова неведнъж е била критикувана за афинитета си към маркови аксесоари. Самата тя обаче наскоро заяви, че не одобрява показността и дори смята, че подобни демонстрации влияят зле на подрастващите.

Това, разбира се, съвсем не означава целият роден шоубизнес да захвърли любимата марка, за да не стресира младото поколение... Просто да си я държи в колата!