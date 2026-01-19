Малин Кръстев: Страхуват се от пиесите ми

Последни
Актьорът Малин Кръстев призна, че пишел много страшни пиеси, пише България Днес.

След като миналта година получи наградата "Икар" за пиесата си "Семеен албум", писателят Георги Господинов му казал: "Ей, кофти, убиха те!". В първия миг Малин останал като гръмнат от казаното. "Какъв е пробелмът?", попитал Кръстев. "Бъркаш в каца, от която се хранят и други хора", обясни Господинов. 

Наскоро се състоя премиерата на пиесата, на която Малин е и режисьор. Той обяви, че това е последният спектакъл, който ще режисира. "Много страшно пиша! Много хора се страхуват от моите текстове!", казва с иронична полуусмивка култовият актьор. 

 

