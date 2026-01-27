Мариела Нордел: Видях цялата й бизнес концепция, Ружа Игнатова е гений!

Мариела Нордел направи шокиращи признания в края на миналата седмица, видя "България Днес". ВИП кулинарката, пътешественичка и потомка на любимец на Фидел Кастро повдигна завесата, макар и с голямо закъснение, за непознати досега подробности от биографията на Ружа Игнатова. Самата Мариела не скрива защо тези тайни за широката публика са явни за нея: в продължение на години е била близка приятелка на Криптокралицата.

"Видях цялата й бизнес концепция!", разкрива в подкаст Нордел. Разбира се, това се случило, когато двете се сближили достатъчно. Но хай готвачката уточнява, че се познавала със създателката на OneCoin още от времето, когато тя не е била богаташка.

"Сприятелихме се и след година изведнъж - бум!, тя стана милиардерка", не може да забрави за огромната си изненада Мариела Нордел.

"По принцип аз никога не говоря за пари с богатите си приятели. И с Ружа също. Един мой съученик от Немската гимназия в София, който се върна от САЩ, ми вика: "Помогни ми, искам да стана юрисконсулт във фирмата на Ружа". И аз, понеже знам, че е свестен, го препоръчах. И Ружа ми каза: "Да подаде документи". И покрай него аз започнах да й преглеждам цялата бизнес концепция. И си викам: тя е гений! Пирамиди. Криптовалута. Хазарт. Беше обединила три в едно в OneCoin", възхищава се на Игнатова нейната приятелка.

Мариела доверява, че веднага след като се запознала с невероятната концепция на Ружа, й се обадила, но не само, за да я похвали.

"Обадих й се и казвам: Ружа, нали знаеш...". А тя: "Знам, вика, това е бизнес проект за 4-5 години, всичко съм изчислила". Този разговор беше през 2014 г.", разказва Нордел.

По думите й зад бляскавата фасада на Криптокралицата се криел един скромен човек. "Тази скромност се виждаше от нейните приятели - зад помпозните тоалети, зад брилянтите... И когато купи къщата до Руския клуб в София, а аз живея наблизо, имаше навик да идва при мен на обяд, искаше аз да й готвя", посочва неподозирани страни от образа на Игнатова нейната дружка.

Тя и досега на може да забрави как Ружа е искала да помогне на бедните и бездомни хора в България. Всичко започнало от едно просяче, което израснало под погледите на живеещите около градинката на "Кристал".

"Това момче си отрасна там от 15-годишно, беше избягало от сиропиталище в Перник. И аз го питам: "Добре, защо не започнеш работа?". "Ами нямам лична карта. Първо, казва, трябва да отидем до сиропиталището, да вземем акта ми за раждане и с него да извадим личната карта". И когато Ружа беше дошла на обяд вкъщи, аз й споделям, че трябва да търся време и средства да помогна на момчето. И Ружа ми казва: "Виж какво, направи една фондация. Колкото се може повече просяци, бездомни да издирим. Аз поемам организацията, средствата, всичко... Издаваме им лични карти. Искам да направя един център, в който да живеят, докато започнат работа", цитира разговора си с Криптокралицата българо-кубинката. И уточнява с нескрита благодарност: "Това никой, ама никой от моите богати приятели не ми го е предлагал. Само тя".

Мариела Нордел изненадващо издава, че в началото "се подигравали" на Ружа Игнатова. "А тя беше образована, природно интелигентна и много хитра", твърди хай кулинарката.

Щерката на любимеца на Ел Команданте не спестява на широката публика, че близките на създателката на OneCoin са били на светлинни години от светския блясък и аристократичните обноски.

"За рождения си ден беше наела целия музей "Виктория Албърт Хол" в Лондон. Беше поканила Елтън Джон да й пее на ухо, дойде и семейството. Ами... те си бяха по анцузи хората. С чехлите, с пластмасовите шноли", описва невероятната гледка Нордел.

Българо-кубинката обаче твърди, че не е виждала Криптокралицата от кръщенето на дъщеричката й. Нямала представа къде е. "Не ми се е обаждала оттогава", подчертава Мариела.

ВИП кулинарката разказва, че Ружа Игнатова е направила "огромно парти" след кръщенето. "След това загубихме връзка. И разбрах, че вече е имала проблеми с различни власти в различни страни", добавя приятелката на потъналата вдън земя създателка на криптопонци схемата, измамила милиони хора с над 3,5 млрд. паунда.



Германски следовател: Игнатова може да е жива, в един момент ще допусне грешка и ще я хванем

Издирваната Криптокралица може да е все още жива, смята високопоставен полицейски служител. Ружа Игнатова създава пирамидата OneCoin през 2014 г. Три години по-късно изчезва, след като американските власти издават заповед за ареста й. През 2023 г. българското Бюро за разследваща журналистика и данни съобщи, позовавайки се на полицейски документи, че Криптокралицата е била убита, а тялото й - разчленено и хвърлено в Йонийско море през 2018 г.

Наскоро германски полицейски служител, който ръководи разследването срещу Игнатова, заяви пред Би Би Си, че работят по презумпция, че Игнатова е жива. В подкаста "Изчезналата Криптокралица" офицерът заяви: "Нито българската полиция, нито която и да е друга полицейска служба е успяла да предостави доказателства, които без съмнение да потвърдят това. Засега това са предположения от моя гледна точка. Няма сигурно доказателство, че тя е жива, но няма и сигурно доказателство, че е мъртва - затова въпросът все още се обсъжда".

За последно Ружа Игнатова е била видяна да се качва на самолет от София за Атина. По непотвърдена информация създателката на OneCoin е била засичана на различни места по света, включително в Лондон, Вирджинските острови, Тайланд, Атина, Дубай и в района на Средиземно море. "Ще я хванем, убеден съм, че ще я намерим", каза още германският следовател и посочи, че заради "неограничените й финансови ресурси" Игнатова може лесно да се релокира. "Въпросът винаги е кога. Тя е в много добра позиция да продължи това още дълго време. Опитът обаче показва, че в даден момент всеки допуска грешка, и съм напълно убеден, че и тя ще допусне грешка", подчерта още висшият разследващ полицай.

Криптокралицата била видяна в Кейптаун?

Германската обществена телевизия АРД съобщи през 2024 г., че Игнатова е била видяна "жива" в Кейптаун - дългогодишно убежище за издирвани престъпници. Германският следовател се отнася скептично към тази версия. "Не са добавени съществени факти, които да разкрият точното местонахождение на Ружа Игнатова. Има индикации за контакти с Южна Африка в миналото, но къде би могла да се намира тя сега, е друг въпрос".