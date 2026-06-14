Марта Вачкова е съсипана, че дъщеря й не кръсти сина си на прочутия си дядо Григор Вачков

Голямо щастие е завладяло дома на Марта Вачкова. Актрисата вече може гордо да се нарича баба, след като дъщеря й Рада Миладинова роди първото си дете – момченце, което носи името Сава. Новината предизвика вълна от поздрави към звездата, която никога не е криела колко важна роля има семейството в живота ѝ.

Малкият Сава се е появил на бял свят на 1 юни – Деня на детето, което мнозина приемат като щастлив знак. Бебето е проплакало в болница „Шейново”, където преди години е родена и самата Марта. Така една семейна традиция е била продължена по особено емоционален начин. Момченцето е родено по естествен път с помощта на прочутата д-р Мажена Панова и екипа на лечебното заведение. То е дошло на бял свят с отлични показатели – тегло 3060 грама и ръст от 50 сантиметра.

Според близки на Марта, тя много се е надявала внучето да бъде кръстено на нейния баща – големия актьор Григор Вачков, който си отиде съвсем млад от сърдечен инцидент. В крайна сметка обаче Рада е решила да даде друго име на момченцето си – кръщава го на приятеля си, който също се казва ава. Тя не познава дядо си – той умира три десетилетия преди тя изобщо да се роди, въпреки че е гледала повечето филми, в които той играе, и осъзнава огромния му талант. Това нейно решение леко огорчило Марта Вачкова, но в крайна сметка тя приела аргументите на Рада и половинката си.

Щастливата новина стана публична няколко дни след раждането. От болницата публикуваха снимки от изписването на малкия Сава, а на кадрите се виждат гордите родители, както и сияещата Вачкова, която трудно може да скрие емоцията си. Самата Марта също сподели трогателен кадър в социалните мрежи. На снимката тя е прегърнала д-р Мажена Панова, към която отправя специални благодарности. Към фотоса актрисата написа: „На тази снимка няма бебе, нито мама, нито тате. Има една прекрасна лекарка със златни ръце и огромно сърце – доктор Мажена Панова. Благодаря за радостта и приятелството, мила Мажена!” Публикацията събра хиляди харесвания и десетки коментари от приятели, колеги и почитатели на актрисата, които побързаха да я поздравят за новата житейска роля.

През годините Вачкова неведнъж е разказвала колко трудно й е било да отгледа дъщеря си сама след раздялата с баща й Радко Миладинов. Актрисата преминава през редица изпитания, за да осигури спокойствие и добър живот на единственото си дете. Рада израства основно под грижите на майка си и баба си.

За разлика от известната си родителка, тя предпочита да стои далеч от светлината на прожекторите. Младата жена е талантлива художничка и графичен дизайнер, работи на свободна практика. През 2020 г. завършва специалност „Плакат и визуална комуникация” в Националната художествена академия. Работата й е свързана с визуална идентичност, печатни издания, илюстрация и плакатно изкуство. Любовта към изкуството идва естествено в живота й. Израства в артистична среда - още от дете е заобиколена от творчество и постепенно открива професионалния си път в рисуването и дизайна.

Младата майка има стабилна връзка с бащата на сина си Сава. Двойката обаче избягва медийното внимание. Според запознати таткото на бебето също работи в творческата сфера и е колега на Рада.

Раждането на първия внук идва в особено емоционален период за актрисата. Неотдавна тя премина през сериозни здравословни предизвикателства, включително операция на дискова херния, но успя да се възстанови благодарение на силния си характер и близките си. Сред тях е и актьорът Владимир Пенев, когото Марта определя като един от най-важните хора в живота си. Те се познават още от студентството в тогавашния ВИТИЗ, когато са били двойка за кратко, но днес ги свързва дългогодишно приятелство. Вачкова неведнъж е говорила откровено за отношенията си с Пенев и дори с чувство за хумор е признавала, че съжалява, че не е създала семейство с него. Въпреки житейските обрати, двамата са останали изключително близки и до днес се подкрепят във важните моменти.

Наред с професионалните си успехи, Марта винаги е поставяла семейството на първо място. Тя открито е споделяла и за една своя несбъдната мечта – да осинови второ дете. След раждането на Рада актрисата сериозно обмисляла тази възможност, но обстоятелствата и трудностите на самотното майчинство я отказали. „Бях се зарекла, че след като се роди дъщеря ми, ще осиновя второ дете. За съжаление, аз се разделих с бащата на Рада и я отгледах сама. Нямах физическата и емоционалната сила да се справя с още едно дете”, признавала е Вачкова. Въпреки това, тя никога не се е отказвала да помага на деца в нужда. Подкрепя различни благотворителни инициативи и работи с деца, лишени от родителска грижа. Според нея най-ценният подарък за тези малчугани не са материалните вещи, а вниманието и човешката близост.

След години на грижи, тревоги и безусловна любов към дъщеря си, актрисата получава най-прекрасния подарък – възможността да стане баба. Сава е първият внук в семейството и още с появата си е донесъл огромна радост на роднините си. Ако се съди по усмивката на Марта на снимките от изписването, новата роля определено ѝ подхожда.