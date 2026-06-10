Мирела от "Игри на волята" се срина в НАТФИЗ

Младата актриса Мирела Илиева разкри, че се сринала психически в академията за театрално и филмово изкуство.

Тревожността идва от препълнения й график – сцена, музика и учене, като младата красавица сподели на всичките си последователи, че изобщо не й е лесно.

Дини

„Поревах си стабилно. Ако бях на 18 и работата ми беше да бъда само студентка, може би щеше да е различно, но това е... Ако си мислите, че е цветя и рози, ами през ден бях така цяла година, но днес вече изливам всичко натрупано и не мога да спра. Лишения, стрес, умора, безкрайна работа и никога не е достатъчно. Винаги трябва още, а на мен не ми стигат силите. Да, хванала съм 2 дини под мишница. Едната е академията, другата е работата ми. И трябва да бъда на 100% и на двете места. А то е адски трудно и почти невъзможно“, сподели с всичките си последователи половинката на Юлиан Костов – Мирела Илиева, след успешното завършване на първа година в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. В момента тя учи „Актьорство за драматичен театър“ в класа на Ивайло Христов, като дори заедно с колегите си изигра откъси по „Портретът на Дориан Грей“.

Енергия

Мирела Илиева е млада българска актриса, танцьор и инфлуенсър, която постепенно изгражда успешно име както в телевизията, така и в киното. Широка популярност придобива с участието си в риалити формата „Игри на волята“, където впечатлява зрителите със своята енергия, дисциплина и спортен дух. Освен на малкия екран Мирела развива и актьорска кариера, като участва в български и международни продукции, сред които сериалите „Майките“ и „Белият лотос“. Тя е студентка в НАТФИЗ, като предстои завършването й на първата година и продължава активно да усъвършенства професионалните си умения. Паралелно с това се занимава с музика и танци, доказвайки, че е артист с разнообразни таланти и амбиции.