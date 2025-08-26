Мис България показа зърна в асансьорно селфи

Мис България 2020 Венцислава Тафкова отново разбуни социалните мрежи със смело селфи от асансьор. Красавицата позира в бял мини топ, който оставя малко на въображението и ясно подчертава перфектната ѝ фигура.

Тафкова демонстрира самочувствие и секси излъчване, като допълни визията си с бели широки дънки и стилни слънчеви очила. Кадърът бързо предизвика реакции сред последователите ѝ – едни я обявиха за „богиня на провокацията“, а други не скриха изненадата си от дръзкия избор на аутфит.

Не е за първи път миската да залага на провокация – Венцислава добре знае как да задържи вниманието върху себе си и да превърне обикновен момент, като пътуване с асансьор, в гореща тема за коментар.

Отворен остава само въпросът какво или кой я накара толкова да настръхне в тия летни жеги?!?