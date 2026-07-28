Мис България разкри защо би шута на годеника си: Щом аз сложа край, това е край! https://hotarena.net/laifstail/mis-balgariya-razkri-zashto-bi-shuta-na-godenika-si-shtom-az-slozha-kray-tova-e-kray HotArena.net

Елизабет Кравец разкрива защо е приключила връзката си с Атанас Пелтеков, а продуцентите на "Ергенът" я канят да влезе в предаването

След близо три години любов приказката на Мис България 2023 Елизабет Кравец и младия бизнесмен Атанас Пелтеков приключи. Дългокраката красавица официално потвърди раздялата в подкаста на Ивка Бейбе, след като още преди два месеца екипът на "България Днес" пръв заподозря, че между двамата има сериозен проблем - тогава направи впечатление, че Елизабет и Наско вече не се следват в социалните мрежи.

Новината идва само няколко месеца след като двамата сбъднаха една от най-големите си мечти. В края на миналата година младите влюбени се нанесоха в луксозния дом, известен като "къщата на мечтите" - имотът, който преди това бе собственост на Николета Лозанова и Ники Михайлов. Тогава щастливата двойка позира пред нотариалната кантора и показа новия си дом с широка усмивка, а днес вече всеки върви по своя път.

Доскоро профилите на Елизабет и Наско бяха пълни с кадри от екзотични пътешествия, романтични моменти и луксозен начин на живот. Младият предприемач изненадваше любимата си с нестандартни подаръци, а един от най-запомнящите се за Кравец е прасе. Елизабет с усмивка разказва, че по-късно се оказало, че животното всъщност е дива свиня, която се разболяла и за съжаление, починала. През лятото на 2024 г. Атанас дори пада на коляно на топчаровницата с украинска кръв, а тя му казва заветното "да".

Въпреки раздялата лъчезарната миска говори с огромно уважение за бившия си любим.

"Нямам гадже. Наско е страхотен. Наистина съм в много добри отношения с него. Ако го видя някъде, винаги ще го поздравя. Прекарала съм почти три години с него", казва с умиление зелеонооката хубавица.

В момента чаровната Елизабет Кравец набляга на работа Снимки: Личен архив

По думите на 20-годишната брюнетка проблемът не е бил изневяра, скандали или липса на любов.

"Абсолютно няма изневяра. Връзката ни бе страхотна. Просто пътищата ни се разделиха", категорична е миската.

Елизабет признава, че двамата твърде бързо са заживели заедно. Тя се преместила от София в Пловдив още на 17, а връзката им се развивала с прекалено бързи темпове. С времето обаче започнала да усеща, че губи себе си.

"Аз съм много буйна, много дейна, много амбициозна. Не може и двама души във връзката да са прекалено амбициозни в различни сфери, защото не можем да се напаснем."

Българката с украински корени признава още, че през последните месеци от връзката вече не се чувствала щастлива.

"Спрях да се чувствам добре. Не се чувствах вдъхновена, не се събуждах с желание да правя нещо. Прецених, че е по-добре да сложим край, преди да има караници, изневери и драми", спомня си винаги усмихнатата Елизабет, която споделя, че винаги ще пази топли чувства към семейството на Наско и няма да говори лошо за него.

Миската издава още, че вече многократно е получавала покани да влезе в "Ергенът". Предложения е имало дори докато все още е била във връзка.

"Всяка година ми звънят да ме канят в "Ергенът". Аз какво да правя там? Никога не съм имала липса на мъжко внимание, така че няма нужда да влизам в това предаване. Засега съм решила да гледам себе си и работата си", заявява Елизабет.

Кравец уточнява, че с Наско са се разделили в началото на май, и не вижда шанс двамата отново да се съберат.

"Щом аз сложа край, това е край", отсича Мис България.