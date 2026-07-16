Мис България танцува във „Фантомът на операта“

Мис България Свят Вероника Стефанова за пореден път разби представите за красавиците у нас.

Сега тя се изяви като балерина във „Фантомът на операта“. Спектакълът бе представен в НДК като продукция на балетна школа.

Класика

Вероника Стефанова от години съчетава ролите си на майка, модел и балерина. Тя винаги намира време да танцува класически репертоар и с това дава пример на трите си дъщери. В същност в последната се появи съвсем наскоро, но майка й се надява един ден да постигне добра двигателна култура. „Балетът е поезия, написана с движения“, обяснява тя. Освен като балерина във „Фантома“ Виктория е танцувала и в ролята на Раймонда от едноименния балет.

С това дава пример на своите три дъщери - Анджела, Анабел и бебето Амелия, която проплака през миналата година. Първата й голяма поява на сцена е през 2023 г., когато играе в спектакъла „Откраднатата Коледа“. Тя отбелязва: „Да танцувам класически балет на сцена, е сбъдната мечта. Насладата, притеснението и вълнението са коктейл от емоции, който никога не се забравя. Най-големият стимул за всеки един творец са бурните ръкопляскания и усмихнатите лица“.

Провокация

И все пак най-голямата провокация бе, когато Вероника излезе на модно ревю, докато кърми новородената си дъщеря и заедно с двете й каки. Тя не се притеснява да се снима по корици на списания с трите принцеси и отсега им дава стимул да бъдат активни и отговорни като модели.