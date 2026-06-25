Нора Недкова: Имах мъж до мен, разделихме се, той е чужденец

Коя е тя

Нора Недкова е от Варна, зодия "Везни". Тя е модел, инфлуенсър и тв лице. Придобива широка популярност с титлата "Мис плеймейт 2017" и участието в риалити формати като "Биг брадър" през 2019 г., "Черешката на тортата", "Хелс китчън" и други. Завършила е "Маркетинг" в НБУ и се занимава с частен бизнес.

- Нора, върна се от Кан. Как видя през твоите очи фестивала и запозна ли се с някоя световна звезда?

- Емоцията там винаги е много зареждаща. Аз прекарах десет дни на фестивала, стана ми като традиция. Доста ми беше интересно, запознах се с Пенелопе Крус и Моника Белучи. Буквално на улицата можеш да се сблъскаш и с големи световни актьорски имена - Брад Пит, Леонардо Ди Каприо, Том Круз. Аз си взех рокли, които рекламирах и направихме прекрасни фотоси. И двете са от български дизайнерки. Разбрах, че наш филм е спечелил награда в Кан и много се развълнувах. България напоследък доста се прочува, ето сега и Дара с "Евровизия", Везенков шампион с Гърция, волейболистите. Искам да кажа, че аз не съм фен на чалга музиката, но на много места, в които влизаш да хапнеш и пийнеш, се чува Азис с песента му "Сен Тропе". Това е като химн в цяла Франция, а аз повярвайте ми, съм я обиколила почти цялата. И често ме питат като разберат, че съм българка - "Знаеш ли кой е Азис"? Е, как да не знам...(Смее се.) Сега същото се случва и с песента на Дара. В асансьора пътувах с Ирина Шейх и Ева Лонгория и като казвам: "Аз съм от България" и те запяват "Бангаранга".

- Коя звезда ти стана любима?

- Ева Лонгория. С нея идва антураж, тя винаги е усмихната, има страхотна енергия около нея. Всичко е изчислено при звездите - на кой коктейл как ще е облечена, какъв грим и прическа ще има, няма случайности там.

- Имала ли си световноизвестни ухажори?

- Разбира се, че съм имала през годините много такива мъже. Но ако трябва да съм честна, аз не гледам да е известен мъжът до мен. Гледам други качества. Освен това, аз в момента съм сама, след като се разделих с дългогодишната си връзка с мъж, който беше чужденец. Съответно имаше доста ухажори, не се оплаквам.

- Глезено момиче ли е Нора?

- Хм, не. Изобщо не съм глезлата, гледана съм с дрехите на по-голямата си сестра, имам и брат. Ние сме много хубаво семейство. Аз не взимам нещата сериозно, опитвам се да гледам позитивно и положително. Всеки има трудни моменти, но аз не се оплаквам, не обичам да натоварвам околните със себе си.

- Промени ли се отношението на хората към теб след "Хелс китчън", когато всичко казваше през призмата на смях, но много хора не те разбраха.

- На мен дипломатичността не ми е присъща много, макар, че съм зодия "Везни". Трябва много усилия да хвърля, за да бъда друг човек, много по-трудно ще ми е, отколкото да съм себе си. И нямам никакво намерение да се харесвам на някого. Ако на някой не съм допаднала, поне със сигурност съм го забавлявала, не целя да ме обичат всички.

- Показа и много добри умения в готвенето. Някой учил ли те е или сама се подготвя?

- Умея да готвя от години. Не го правя често. А когато човек е вкъщи, не му доставя чак такова голямо удоволствие да го прави само за себе си. Но на празници с близките, аз готвя. В "Хелс китчън" изглежда сяскаш лесно отстрани да се готви, но нивото, на което го правихме всички е много високо, като за петзвезден ресторант. Аз като цяло не обичам да ме критикуват и всяка забележка гледах да оправям след това, взимах си поуката. Не можех да не бъда най-добрата. Имам перфекционизъм в себе си и с каквото и да се захвана искам да дам най-доброто, така съм устроена. Да, така често натоварвам и хората около мен, но пък това е положението.

- А кой от участниците там според теб беше най-големият актьор?

- О, всички. Те бяха много добри актьори, но аз направо съм родена актриса. Опитвах с всеки човек да намеря език, но когато стигне до повишаване на тон, аз не се давам. Такава съм. Все пак 16 часа на ден снимахме, уморително беше.

- Добре. Стана национално известна с титлата "Мис плеймейт". Ако днес трябва да избираш, би ли участвала отново в този конкурс?

- Честно, не бих участвала. По онова време този конкурс беше най-популярен. Всички като малки искаме да сме известни, моделки, певици и нямаше друг начин, освен с конкурси. И всяка от нас си мисли, че като участва изведнъж животът й ще стане рай. Аз бях поканена от организаторите и си помислих, че ще е добре за мен и развитието ми. И така, спечелих. Но истината е, че сякаш този конкурс остава едно петно за цял живот, което наистина не може да бъде изчистено. Не че се срамувам днес, но си мисля, че не бих го направила сега, с този акъл в момента. Защото и днес сякаш някои хора ме осъждат, че съм спечелила, но всичко с времето си.

- Сега на какъв етап от живота си след раздялата с любимия? Искаш ли да имаш дете?

- Разбира се. Навлизам в този период и се замислям, защото се наживях, пътувах много, семейството е сериозна отговорност. При нас жените е странно всичко - премисляш, отдаваш се на емоции, при мъжете е лесно - светва червената лампичка и си казва, че трябва да има семейство. И хоп, оглежда се за жена, първата, която му се струва удачна я хваща и това е. При жените сякаш е цяло пътуване, докато срещнеш подходящия. Все търсим сигурност и като че ли човекът трябва да сме го "разчели" предварително, а то няма гаранция, че някой няма да се промени. А липсата на сериозни мъже в момента е много голяма, не само у нас. Няма нормални мъже, обаче няма и нормални жени. И като пътувам срещам повече жени от мъже - все по-поддържани, красиви, умни, ерудирани, работят, имат бизнес, хобита. Тогава за какво са им мъжете, ще питате. И те съответно стават мързеливи, поради големи избор. Ето това е проблемът днес на жената мома.

- А ти правиш ли първата крачка с мъж?

- Не, аз съм традиционалист. По друг начин съм възпитана. Никога не съм гонила мъж и няма да се случи. Колкото до това жени да си замразяват яйцеклетките, познавам такива, но не искам дете без баща. Аз не смятам, че трябва да се измъчва някое друго същество, защото не са успели да ти се случат нещата в живота и да намериш любим мъж.

- Ясно. А в друго предаване - "Биг брадър" би ли участвала отново?

- Във "Вип брадър" бих участвала. Тогава участвах на 24 години и бях недорасла тийнейджърка. Сега не бих се оставила на провокацията, както тогава беше на гримьора Кулагин. Изолацията не ми е проблем, но сънят ми е проблем. Това е студио, стените се чуват, операторите, ако някой хърка вътре също, трудно е да си починеш, като работен ден е.

- Тогава стана известна с една фраза: "Това не е в конституцията на НораЛандия?

- Ха-ха, да. Ами имам култови фрази всякакви. Като малка много участвах в театрални пиеси, също рисувам хубаво. В моя род има много умни и талантливи хора - висшисти са всички. Майка ми, баба ми баща ми, дядовците се занимаваха и с политика. Искаха да стана адвокат, моден дизайнер, защото завърших в гимназия с изобразително изкуство. Но животът ми се стече по друг начин. Иначе съм много оправна, не чакам някой да ми свърши нещо, сама го правя.

- Има ли чудо в твоя живот и за какво си мечтаеш?

- Господ ме пази и ме е измъквал от много неща в този живот, от много ситуации. Моят ангел спасител постоянно бди над мен. Ето, само преди дни се навеждам да почистя нещо и на косъм се изправям и за малко да си разбия главата. Как не го уцелих? Ангелът ме спаси. Дори в малките неща виждам Господ.