Благо Джизъса има проблем: Радина си сложи най-белите зъби в България (ФОТО)

Новата любов на Радина Кърджилова с колегата й Пламен Димов може да я кара да сияе, но със сигурност по-сияйни са зъбите й, пише Intrigi.bg. Това направи впечатление на фенове през последните дни, след като явно актрисата е решила да подмени усмивката си с чисто нова. Кърджилова обаче се е престарала и дори е успяла да надмине ченето на Благо Джизъса по белота и ослепителен блясък.

Зъбите на Радина буквално светят от кадъра и изглеждат толкова бели, че човек започва да се чуди дали не са минали през фотошоп, студийно осветление и избелване едновременно.

В желанието си да постигне холивудска усмивка Радина сякаш е прекрачила границата между естественото и изкуственото.

В социалните мрежи вече се шегуват, че ако вечер спре токът, актрисата спокойно може да осветява пътя само с една усмивка. Други пък сравняват новите й зъби с тези на Благой Георгиев, който от години е считан за абсолютен шампион по снежнобели фасети в родния шоубизнес.

Иначе самата Радина изглежда повече от щастлива напоследък. След раздялата с Деян Донков актрисата намери нова любов в лицето на своя колега Пламен Димов. Двамата вече не крият връзката си и често публикуват общи снимки, а близки до двойката твърдят, че отношенията им се развиват повече от добре.