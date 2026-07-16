Ралица Паскалева яхна лукс джип за 130 бона

Актрисата Ралица Паскалева, която зрителите познават от сериала „Откраднат живот“ и като дългогодишен водещ на „Игри на волята“, вече се движи с едно от най-луксозните возила, засичани сред родните звезди. Папараци на „Ретро“ уловиха красивата звезда зад волана на чисто ново Audi Q8 S line в рядък златист цвят, оборудван с абсолютно всички възможни екстри.

По информация на автомобилни специалисти подобна конфигурация струва между 130 000 и 138 000 евро, което го нарежда сред най-скъпите автомобили, притежавани от популярни лица у нас.

Масивният джип веднага прави впечатление с необичайния си цвят. Става дума за заводския металик Sakhir Gold, който се предлага срещу сериозно доплащане и се среща рядко по българските пътища. Автомобилът разполага и с най-високото ниво на оборудване – спортен пакет S line, черен оптичен пакет, панорамен покрив, огромни 22-инчови джанти, най-новото поколение Matrix LED светлини, въздушно окачване, завиващи задни колела, премиум озвучителна система, масажни седалки, head-up дисплей и всички налични електронни асистенти за управление.

В момента около професионалното бъдеще на Паскалева се въртят доста слухове. След като се раздели с „Игри на волята“, където години наред беше лице на най-гледаното приключенско риалити у нас, актрисата все още не е обявила следващия си телевизионен проект. В тв средите обаче усилено се говори, че тя може да е новият водещ на юбилейния десети сезон на „Фермата“. Според хора от бранша в Би Ти Ви отдавна проявяват интерес към Ралица. Допълнително предимство за актрисата е тазгодишната концепция на предаването, което ще събере участници, свързани по родствена линия под мотото „Кръвта вода не става“. Именно затова се спрягал и вариантът Ралица да застане пред камерите заедно със своя съпруг Теодор Салпаров. Бившият капитан на националния отбор по волейбол наскоро официално сложи край на спортната си кариера и вече започна да се изявява като телевизионен коментатор. Той беше гост и седмичен панелист в „Преди обед“, а през септември Би Ти Ви ще излъчи на живо и бенефиса му мач в „Арена София“.

Ралица и Теодор от години са сред най-харесваните звездни семейства. Те имат двама синове и рядко попадат в светските хроники с лични драми. По време на снимките на „Игри на волята“ актрисата често вземаше със себе си съпруга си, децата и майка си, която й помага в грижите за момчетата.

След края на ангажиментите си в Нова телевизия Паскалева разчита основно на рекламни кампании и отделни професионални проекти. Именно затова евентуалното й преминаване в Би Ти Ви се определя като една от най-коментираните телевизионни сделки на сезона. Официално потвърждение все още няма, тъй като кастингът за новите водещи продължава, но името й неизменно присъства сред най-обсъжданите кандидатури.