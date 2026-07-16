Загиналият син на Весела Лечева очаквал второ дете



36-годишният син на шефката на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева – Мартин, загуби живота си край къмпинга „Порто Елея“ на гръцкия полуостров Халкидики. От години мястото се стопанисва от семейството, пише „Ретро“.

Бременната половинка на Мартин Ана-Мария също е била на къмпинга по време на инцидента. Двамата имат и дъщеря – Ваяна. Тя се появи на бял свят през октомври 2022 г. – само месеци след като семейството преживя тежката загуба на Манол Велев, който почина през март същата година, след като 15 години бе в будна кома. След атентата срещу него през лятото на 2007 г., когато Велев бе прострелян в главата, той така и не можа да се възстанови въпреки грижите на семейството му и скъпото лечение, което му осигуриха.

19 години по-късно животът изправи Весела Лечева пред още по-жестоко изпитание – да се сбогува и изпрати своя 36-годишен син.

Все още не е обявено официалното заключение от съдебномедицинската аутопсия на Мартин, която в събота е била направена в Солун. По данни на гръцката брегова охрана Мартин е управлявал джет в района на плаж „Зографу“, когато при неизяснени засега обстоятелства е загубил контрол. Според очевидец – лекар, който е бил на съседен плаж, висока вълна е изненадала младия мъж и той е ударил главата си в джета, след което е паднал в морето. Мястото на инцидента е било с 12-метрова дълбочина. На помощ незабавно са се притекли друг водач на джет и двама водолази, които 20 минути по-късно са извадили пострадалия от морето. На място е пристигнал екип на гръцката спешна помощ (ЕКАВ), който е предприел реанимационни действия още на място, но те не са дали резултат. Мартин е бил транспортиран с линейка до здравния център в Агиос Николаос, където лекарите са констатирали смъртта му.

По случая е образувано разследване от Трети отдел на пристанищната полиция в Неос Мармарас към Пристанищната служба в Йерисос. Разследващите събират свидетелски показания, проверяват техническото състояние на джета и всички обстоятелства около инцидента.

Трагедията предизвика широк обществен отзвук в Гърция, където всяка година през летния сезон се регистрират тежки произшествия с водни мотори. Гръцките власти подчертават, че разследването ще продължи до пълното изясняване на всички факти и обстоятелства.

Мартин Велев – единственият син на Весела Лечева и Манол Велев, е известен в елитните среди като скромен млад мъж, който избягва шумните светски събития. За разлика от майка си той избира пътя на бизнеса и тениса вместо спортната кариера на професионален стрелец. Въпреки големите очаквания той винаги е предпочитал дискретността пред публичността.

Мартин завърши престижния университет в Женева, където се обучаваше заедно с наследници на европейския елит. Той управляваше бизнес империята на баща си съвместно със своя вуйчо Даниел Лечев. Хазартни и застрахователни дружества, фирми за бързи кредити, строителство и туризъм бяха сферите на мащабната бизнес дейност, развивана от младия бизнесмен.

Както цялото си семейство, Мартин бе дълбоко свързан със спорта. От баща си Манол той наследи любовта към ЦСКА. Помагал е финансово за много състезания в различни спортове. Самият той бе един от най-добрите млади тенисисти на България. В последните години бе запален и по падела, който е разновидност на тениса.

Мартин Велев спонсорира и филма за Георги Аспарухов-Гунди на продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов. „С дълбока тъга се сбогуваме с нашия приятел Мартин Велев. На него в огромна степен дължим реализацията на „Гунди – Легенда за любовта“. Човек, който ни подкрепи с цялото си сърце, въпреки че беше верен привърженик на ЦСКА. Искрени съболезнования на неговото семейство и близки. Светъл път!“, написаха във фейсбук Иван и Андрей.

Мартин и съпругата му Ана-Мария са заедно от 2015 г. В момента тя е бременна в осмия месец. Именно заради предстоящото раждане на второто им дете двамата планирали да се приберат в София в неделя.