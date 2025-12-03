Новата Мис България: Не съм плащала за титлата – кандидатствах на шега!

Новата Мис България 2025 Симона Бакърджиева се окичи с престижната корона на бляскава церемония във Военния клуб в София на 22 ноември.

Красивата волейболистка на „Славия“ буквално очарова всички! 182-сантиметровата девойка от Панагюрище впечатли с естественото си непринудено излъчване. Дамата с момичешки чар доказа, че българката е красива и без грим и няма нужда от „тунинг“, за да е прелестна и ослепителна. Мрежата завря от комплименти към 22-годишната спортистка и наистина момичето си ги заслужава. „Най-сетне момиче с естествена красота! Много е хубава!“, „Много е готина без грим! Честито!“ са само част от хубавите коментари по неин адрес.

Симона не е професионален модел, не е дефилирала никога на модния подиум, няма фотосесии за сайтове или списания. Младата дама спечели титлата за най-красива българка в тежката конкуренция на 30 хубави момичета. Освен с естествена красота, тя впечатли журито с позитивното си излъчване. Блондинката играе като централен блокировач в тима на „Славия“ и носи спортен дух, дисциплина и харизма. Хубавицата е известна като „центърът с лява с ръка“ заради силната си левачка. Има ангелско лице, но за противниковите отбори е страшилище, точно защото с лявата ръка винаги ги изненадва. Конкурсът, в който волейболистката отвя конкуренцията, е собственост на Ирина Папазова и се организира от Гаел Санчес. Симона се записва на него малко по случайност, малко на шега.В последните дни се появиха слухове, че красавицата е платила за короната.

Отива на кастинга на Мис Панагюрище и, естествено, а одобряват. Признава, че тръпката е била страхотна.

„Според мен това е едно уникално изживяване - нещо, което се случва веднъж в живота. Препоръчвам на всяка една дама да се запише и да опита. Подготовката, еуфорията - всичко е страхотно. Цялата организация беше на много високо ниво“, споделя Бакърджиева. Тя е категорична, че красотата трябва да бъде подплатена с интелект. „Ще използвам титлата си, за да дам повече гласност на тази платформа“, каза тя.

„Състезавам се професионално вече над 7 години, нямам общо с модата. Всички момичета бяха много положително настроени. Нямаше никаква завист - усещаше се само приятелско отношение“, заяви Симона в „Събуди се“ пo NOVA.

Не е споделила дори пред най-близките си, че ще участва защото нямала особени очаквания.

„Стъписах се като си чух името, не можех да повярвам, но със сигурност емоцията беше огромна. Първото нещо, което направих, беше да погледна към майка ми, защото я чух да казва: “Браво, Мони, гордеем се с теб!”. Това бяха думите, които разтопиха сърцето ми, защото за мен семейството е много важно и искам родителите ми да се гордеят от изборите и успехите ми“, сподели Бакърджиева.

Освен че спортува професионално, хубавицата следва "Европейска политика и икономика" с чужди езици в УНСС.