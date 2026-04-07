Новият ерген – гадже на Диляна Попова! Георги Гатев влиза до дни

Новият ерген, който влиза в риалитито, в бил гадже на Диляна Попова, научи "България Днес".

Георги Гатев, оператор, фотограф и впечатляващ мъж, e поредният, който ще търси любовта в риалити предаването. Хубавецът не може да намери любовта, след като се разделя с Попова, и сега се надява това да се случи пред камерите.

Искрата между Диляна и Георги пламва постепенно, докато снимат „Островът на 100-те гривни". Свидетели на чувствата им са всички на снимачната площадка във Филипините. Малко преди да замине за предаването, Диляна скъсва с тогавашното си гадже - ресторантьора Лъчезар Захариев. Запленена от мускулите и отношението на Георги, тя се влюбва в него и изкарват разтърсваща любовна връзка. Гатев е на възрастта на Диляна и работи на свободна практика, тъй като обича свободата. Макар Георги да няма романтична половинка, той има роднинска връзка с добре позната телевизионна личност водещата на предаването „Да хванеш гората" по Нова тв Галя Щърбева. Тя е негова братовчедка и двамата често почиват заедно на къмпинг „Градина“. „Изкарват влюбени, а не е така", смее се красивата водеща.

Друг интересен момент от живота на новия ерген е, че е майстор рибар на екзотични видове както вече „България Днес" писа.

Преди около година мачото успява на улови марлин, който от мнозина е считан за най-бързата океанска риба. Марлините са като торпедо под водата и могат да преплуват 100 метра за 4 секунди. Преди време Георги участва и в риалити предаването "Зона Х", което се излъчваше онлайн. Продукцията беше заснета на остров Козлодуй в река Дунав, като 16 участници, разделени по двойки, трябваше да оцеляват сред дивата природа, оковани във вериги и без елементарни условия за подслон и спане.

Борещите се за наградата от 30 000 лева разполагаха и с оскъдно количество храна.

„През голяма част от живота си съм се занимавал с футбол, но съм преминал и през други спортове като бокс, таекуондо и джудо. Сега предпочитам да играя по-спокойни спортове като тенис. Много исках да участвам в риалити за оцеляване, за да тествам докъде мога да стигна. Смятам се за отборен играч, но мога да бъда и неотборен играч", разказва за себе си Гатев.

Диляна споделя още, няма нищо против да прави секс на доста необичайни места - върху пералня, в пещера, в кухня, на строеж.

Първоначално хубавицата стана известна като моделка, след това доби популяр ност и като гадже на Дичо от Д2, с когото бяха заедно 5 години.

"Тя много пътуваше, постоянно я нямаше", обяснява защо я изоставил солистът на Д2. А както е казал народът, далеч от очите, далеч от сърцето.

Въпреки това Дичо твърди, че е запазил приятелските си отношения с ексдамите на сърцето си, сред които и Диляна.

От своя страна красавицата обясни, че вече не е заедно с Георги и любовта им е в миналото. „Сега съм сама и съм много щастлива така", казва Попова.

Иначе Диляна, която най-много обича да се снима в реклами, а не в ревюта, защото не може да ходи на токчета, има интересни мъже в живота си. Първото й гадже е от Гулянци и с него тя ходила 6 години. Именно той я е направил жена. Първият секс се случил в апартамент на техни приятели, на неутрален терен.

„Аз имах няколко първи пъти, защото малко по-трудно стана при мен - болеше ме много. Имаше няколко опита с него, докато се получи“, откровеничи преди време моделката.

През 2010 г. красавицата се снима за българското издание на „Плейбой“ и е момиче на корицата на броя му за месец октомври. После идва идеята да стане дизайнер и да шие дрехи. Ателието на Попова просъществува около две години. През това време тя завърта главата на не един и двама известни и богати мъже и се насочва към актьорската професия. Автомобилният състезател Георги Тонев, издирваният от Интерпол Христофорос Аманатидис-Таки, актьорите Фахрадин Фахрадинов и Асен Блатечки са част от мъжете в живота на моделката.

С Блатечки до последно отричаха връзката си, дори и когато манекенката вече беше бременна със сина им Борил. Двамата се събираха и разделяха на няколко пъти, като преди няколко години окончателно се разделиха. Днес Блатечки е щастливо сгоден за банкерката Елеонора Янакиева и двамата са неразделни. След него човекът, който спечели доверието на красавицата, бе ресторантьорът Лъчо Захариев, управител на къмпинг „Градина" и част от управата на Българската асоциация на заведенията.

Куриозен факт от любовния живот на хубавицата е, че красивата Диляна и по-голямата с три години нейна сестра Елизабет, се виждали с едно и също момче дълго време. Двете знаели за връзката му с другата. Аферата между тримата продължила няколко месеца и накрая се разпаднала от само себе си, но сестри Попови не си оскубали косите от ревност и дори се забавлявали след случката. Атрактивните девойки били звезди в родното Гулянци, където родителите им държали дискотека.

Днес, след раздялата с Георги Гатев, Попова е сама и твърди, че така се чувства страхотно!