Обсебена от случая „Петрохан“: Тони Димитрова разтърси с думи за трагедията

"Аз не съм гласувала за победителите на тези избори, но ги поздравявам с победата и приемам избора на народа. За мен обаче е важно те да покрият очакванията на по-голяма част от българите, свързани с Петрохан. Аз съм като обсебена вече 3 месеца - следя всичко, каквото излезе, направо съм се зомбирала. И това ми е надеждата - новата власт да не допусне случаят да бъде потулен, защото българският народ иска и заслужава истината". Това откровение направи пред "България днес" любимката на българската публика - естрадната певица Тони Димитрова.

По нейни думи политиците дължат повече яснота във връзка с мистериозните разминавания на информация за смъртта на тримата мъже в хижа Петрохан, и на Ивайло Калушев и двете момчета, намерени мъртви в кемпера под връх Околчица.

"Надявам се информацията около тази трагедия да не заглъхне, да не се прикрият нещата, защото не само аз, всички около мен - приятели, хора, които срещам, не спират да говорят и да нищят трагедията. Сред народа масово са шири мнението, че шестимата са убити, аз също подозирам, че това се е случило с тях", признава Тони Димитрова и настоява: "Има много хора, които изпитват съчувствие към близките им и се чувстват някак виновни за нелепиците, които се стовариха върху шестимата след смъртта им. Но има и такива, които са бездушни.

Най-смутена обаче съм, че уважавани от мен журналисти, въпреки многото противоречиви данни, които излязоха за случая, си затварят очите за тях и поддържат версията на прокуратурата. Ние, лаиците, обикновените хора започваме да задаваме простички и логични въпроси, а журналистите- - големи имена, с десетилетия професионален опит, не се сещат да зададат такива обикновени въпроси", негодува певицата.



"Бих искала политиците, МВР, прокуратурата и съда да си свършат работата честно и да излезе истината за смъртта на шестимата от случая "Петрохан", защото тя тормози много народ. Аз винаги съм била оптимист и вярвам в справедливостта, не мога да спра да вярвам в нея, защото това означава да умра", настоява още певицата. И после разказва, че постоянно пътува по участия и среща хора: "И темата Петрохан, колкото и да си мислят, че могат да я потулят, е на дневен ред и българите имат очаквания от властите да излязат с истината за трагедията!", призовава още веднъж Тони Димитрова, която се стяга за грандиозното си лятно турне, с което ще обиколи големите градове на страната, за да зарадва почитатели си с вечните хитове като "За тебе хората говоря", "Помниш ли?", "Ах, морето".