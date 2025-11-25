Падна ли ви ченето?! Да, това на снимката е Софка (Защо изглежда така) https://hotarena.net/laifstail/padna-li-vi-cheneto-da-tova-na-snimkata-e-sofka-zashto-izglezhda-taka HotArena.net

Софи Маринова стана за пореден път обект на подигравки и недоумение, а причината този път е нейна шокираща снимка, на която феновете едва я разпознаха. Кадърът от концерта на Константинос Аргирос, където тя позира до Тони Стораро, показва певицата с толкова драматично променено лице, че хората започнаха да се питат дали наистина гледат нея.

Уголемени устни, нова форма на носа, различни скули и гладко като порцелан лице – Софи не просто е свалила 20 години от визията си, а направо е сменила лицето си, пише Intrigi.bg. Разбира се, тук не става въпрос за пластична операция или естетична корекция, а за най-обикновен фотошоп. Не знаем кое приложение е ползвала Софка, но й препоръчваме да го смени с някое по-реалистично.

През декември тя ще празнува 50, но очевидно стареенето е нещо, което трудно приема.

Коментарите под снимката се изпълниха с недоумение и въпроси дали не е прекалила с филтрите и обработката. Много фенове споделят, че биха предпочели да я виждат такава, каквато е – естествена, усмихната и неподправена, защото именно автентичността й я направи обичана.

Коментарите бяха толкова вълноломни, че се наложи Маринова да ги забрани и сега снимката може единствено да се лайква, но не и да се обсъжда. А реакциите продължават да валят в мрежата, оставяйки мнозина в недоумение: наистина ли Софка си мисли, че може да заблуди някого?