Памела Андерсън на сухо в София: нощна акция я спаси от резила

Памела Андерсън е била на тайна визита в София. Това твърди "България Днес", позовавайки се на свои източници в столичен хотел, който от няколко години приютява необикновени гости от странство - не само звезди, но и хора със "специфични" мисии.

За съжаление, няма точна информация каква е била целта на визитата на световната знаменитост у нас.

По време на престоя на "спасителката на плажа" в столицата й се случило обаче нещо неприятно куриозно и се наложило да спасяват самата нея на пожар.

В сградата, където е била настанено русото изкушение, багер прекопава близък терен, спуква тръба и започва теч на нечисти води. Съответно спират изцяло водата в сградата, стартира спешен ремонт, а клетата Памела остава на сухо.

За да може да се изкъпе и изобщо - да я отърват от този непредвиден и чутовен дискомфорт, превозват прочутата плеймейтка и актриса в малките часове до хотела. За да не я види обаче никой от гостите, автомобилът влиза през рампата, където вкарват продуктите за кухнята.

Най-известната плажна спасителка в света изненадващо не изпада в истерия от гафа и изобщо се държи не като капризна знаменитост, а като мъжко момиче от народа.

С какви впечатления остава в крайна сметка от България Памела Андерсън, си знае само тя и може би най-доверените й хора. Важното е, че операцията по нейното спасение е била извършена блестящо и в почти пълно инкогнито.

Припомняме, че първото официално посещение на култовата блондинката у нас бе през далечната 2012-а в качеството й на най-голямата атракция във " ВИП брадър".

И тогава на Памела не й се размина без сакатлък. Още на стълбичката на слизане от самолета тя се оплака, че са загубили багажа й в полета от Рио де Жанейро до София. Наложи се да й набавят начаса нови тоалети, в противен случай звездната хубавица рискуваше да се появи в Къщата на шоуто в "традиционното си облекло" - бански костюм, за радост на мъжката част от тв аудиторията.

Безводието - независимо дали "централно", като по соца, или от технически издънки, като в наши дни, открай време бе и си остава бич и за ВИП туристите, и за редовите пътешественици, посещаващи България.

През 80-те години на миналия век пенсионерка от испанска туристическа група се подхлъзва и потъва едва ли не до кръста в тоалетна тип клекало на мотел по пътя за връх Шипка. Организаторите се опитали да я измият, но никъде в района нямало вода! Хрумнало им да я облеят от вода до пети с кола. И горката гражданка на страната на Сервантес преживяла истински ад приживе в 40-градусовата жега в автобус без климатик. Мухите започнали да я атакуват свирепо, привлечени от сладката газирана напитка и специфичната миризма, разказват очевидци на смешната страшка, а възрастната жена била почти пред колапс.

Сега, за щастие, Памела се е разминала с подобен сакатлък.