Правят екскурзии за Софка и Драгана

Правят екскурзии за общия концерт на Софи Маринова и Драгана Миркович в столичната Арена на 20 ноември. Фирми от провинцията и чужбина вече организират пътувания до София и посещение на събитието, като го обявяват за концерта на годината, пише Телеграф.

Туроператор вече пусна оферти за посещение на столицата с цел концерта, като тръгването е от Враца и Мездра. Сега билетите са по 69,02 евро - 135 лв. Предполага се, че и други нашенски фирми ще се включат в събитието с още по-атрактивни оферти.

Туроператори от съседна Сърбия, от Австрия и Северна Македония също предлагат услугата. Цените на билетите за сами концерт започват от 26,59 евро - 52,01 лв.