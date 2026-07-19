Ралица Паскалева поискала 50 000 евро от „Игри на волята“

Смяна на водещите в „Игри на волята” предизвика множество коментари и спекулации. От тв средите издават пред „Уикенд”, че причината Ралица Паскалева да не бъде част от предстоящия сезон на „Игри на волята“ е свързана с размера на нейния хонорар.

Според наши източници актрисата и водеща е поискала внушителното възнаграждение от 50 000 евро, за да продължи участието си във формата. Твърди се, че именно непомерно високите финансови изисквания са станали причина продуцентите да потърсят ново лице за шоуто. Водещата е настоявала не само за по-висок хонорар, но и за специално настаняване - самостоятелна луксозна вила, в която да бъде заедно със своето семейство по време на престоя край снимачната площадка, както и куп други изисквания, досущ като естрадната прима Лили Иванова. Това провокирало истински гняв у изпълнителния продуцент Витомир Саръиванов, който директно я изгонил.

До момента нито водещата, нито екипът на предаването са коментирали публично детайли от евентуални разговори и договорки. Слуховете обаче допълнително засилиха интереса към промените около формата и накараха зрителите да се питат какви са реалните причини зад избора на нови лица за едно от най-гледаните риалити предавания у нас.

В същото време се появиха слухове, че Ивет Лалова се е съгласила срещу скромния хонорар от 10 000 евро за целия период на снимките. Тя прела предложението с интерес и нямала търпение да се впусне в новата си роля.

Ралица Паскалева се превърна в едно от разпознаваемите лица на „Игри на волята“, като присъствието й в екстремните изпитания и разговорите с участниците допринесоха за стила на предаването. Затова новината за евентуална промяна предизвика интерес сред зрителите - едни се радват, други недоволстват. Ралица Паскалева и Димо Алексиев станаха любимци на публиката и на екрана се превърнаха в истински тандем. Актрисата защити колегата си след пиянската му изцепка, но той не иска да коментира махането на жената на Теодор Салпаров от шоуто. Но направи впечатление, че той не спря да хвали новата водеща, олимпийската шампионка Ивет Лалова.

„Това е една невероятна жена! Шапка й свалям! Ние, българите, сме свидетели на нейните успехи и това, което прави през годините, е невероятно“, не спира да чурулика Димо Алексиев. Реакцията му предизвика куп въпроси. От една страна, заради незавидното положение, в което е изпаднал, поради любовта си към чашката, а от друга стои вероятността отново да се намърда в „Игри но волята“, като измести Павел Николов. Публична тайна е, че феновете на шоуто за изпитания предпочитат Алексиев пред рапъра.

„Или има пукнатини в отношенията на Димо Алексиев с Ралица Паскалева и затова не коментира отстраняването й, или иска да се намести при Ивет Лалова, затова така й се подмазва“, подозират в мрежата.