Щерката на Васил Илиев стана фермер

Щерката на Васил Илиев-Императора, Ивона Илиева, придоби фирма, занимаваща се със земеделие и животновъдство.

Това показва справка на "България Днес" в Търговския регистър.

Фирмата "Агро солюшънс", в която доскоро Ивона държеше две трети от бизнеса и беше управител, вече е изцяло на дъщерята на боса на ВИС.

"Агро солюшънс" има за дейност производство, преработка и покупко-продажба на земеделска продукция, животновъдство, изграждане и експлоатация на магазини и заведения за продажба на алкохол и цигари и т.н. Главната цел на компанията е да построи кравеферми, но тъй като наследницата на мафиота първоначално няма идея от говедовъдство, си взема за партньор своя приятелка, чийто съпруг е един от най-известните земеделски стопани в Югозападна България, издават запознати. Съдружниците й обаче вече са в миналото, тъй като Ивона междувременно е научила тънкостите на фермерския бизнес, споделят запознати с рокадите из фирмите на щерката на Императора.

Миналата година Ивона стана съдружник и във фирма "Инфрастеллар бетон Кн", която се занимава с производство и търговия с бетон и бетонови смеси, стриване, смилане на чакъл и пясък на подвижна основа, продажба на бетонови и керамични изделия и търговия със строителни материали. Дружеството е регистрирано през 2025 г. на адрес в Кюстендил, като в него Ивона има 25% дял. Останалите дялове са поделени поравно на Йоана Иванова и на две юридически лица.

Освен в бетоновата компания щерката на Императора участва в още две дружества. Тя е съсобственик на фирмата "ВИГ 1", която се занимава с покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти. Компанията е кръстена на основоположниците на империята - братята Васил и Георги Илиеви. В нея Ивона е съдружник със сестрата на братя Илиеви - Мариана, и с нейната половинка Емил Котев. Ивона притежава 50% от фирмата "ВИГ 1".

На 25 април т.г. се навършиха 31 години от разстрела на Васил Илиев. Основателят и президент на застрахователната империя ВИС е по-големият брат на Георги Илиев, видна фигура в организираната престъпност в България, който оглавява впоследствие ВИС 2. Жоро също е ликвидиран.

Васил Императора е считан за най-могъщия гангстер на Балканите за своето време, но животът му приключва в 21,15 часа на 25 април 1995 г. в разнебитената, тясна и мрачна улица "Никола Каменов" в софийския квартал "Гоце Делчев". Там босът на борческата застрахователна компания е издебнат от наемни убийци, докато отива към ресторанта си "Мираж".

Васил Илиев-Императора е убит на 25 април 1995 г.

Стрелците са поне двама, смятат криминалистите. Наемниците откриват стрелба със заглушител от 2-3 метра, възползвайки се от разбития път, заради който Васил Илиев се движи с автомобила си с около 20 км/ч. Зад престъпния бос карат трима от бодигардовете му, возещи се в червен "Сеат Толедо". Охранителите не успяват да видят нищо и дори не отвръщат на огъня, макар да са тежковъоръжени. Те само констатират смъртта на боса си. При полицейския оглед на местопрестъплението става ясно, че срещу Васил Илиев са изстреляни 17 куршума, като 3 от тях го уцелват. Два от куршумите са в главата му, трети пронизва рамото му и спира в гръбначния стълб.

Няколко дни след поръчковото убийство на Васил Илиев ученик от столичното 73-то училище открива едно от оръжията, използвани при екзекуцията. Това е картечен пистолет "Заги", хърватско производство, без идентификационен номер, който е захвърлен край дърво в района. Това навежда криминалистите към мисълта, че наемните убийци са от Сърбия или Хърватска.

Който и да е отговорен за смъртта на Императора, той няма да понесе отговорност пред закона. Делото е прекратено след изтичане на 20-годишната давност.

Учи в Швейцария

Ивона завършва туризъм в престижен университет в Швейцария, след което се завръща в родината да ръководи семейните бизнесдела. В началото се занимавала с мениджмънт на ресторант заедно с леля си Мариана, после започва да основава фирми.

Първоначално се смята, че щерката на Васил Илиев е бизнесдама повече на хартия, но младата жена доказва, че върти добре сделките.