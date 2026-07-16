Колега на Денис Теофиков вдига национално турне в негова памет след странен знак!

Паметно турне в чест на трагично загиналия фолкизпълнител Денис Теофиков стартира това лято у нас. В рамките на няколко месеца незабравимите хитове на покойния младеж ще зазвучат отново сред верните му фенове из цялата страна.

Мащабното събитие организира новоизгряващият чалга певец Виктор Илиев, подвизаващ се с псевдонима Viksata King. Младият русенец усеща силна връзка с починалия си колега, който е негово вдъхновение и истински пример в музиката. Именно това го тласка към решението да възкреси спомена за Теофиков, организирайки фен срещи в редица български градове.

„Не искам да бъде забравен, както той, така и творчеството му! Поради тази причина, след като в социалните мрежи видеата ми станаха разпознаваеми и видях голям интерес от аудиторията на Денис, ми хрумна идеята. Започнаха да ми пишат негови почитатели да се видим в Слънчев бряг, Варна, Бургас, София. Това още повече ме стимулира да направя първото паметно турне в чест на Денис. Ще имам оператор с мен, който ще заснеме целия процес, и ще го споделим в интернет“, разказа пред „България Днес“ Виктор за благородната си инициатива.

Илиев стартира събитията през август - основно по морските градове. Сбирките няма да се провеждат в големи зали, а предимно на открито - в неформална среда близо до почитателите. Всички заедно ще говорят за Теофиков, ще пеят парчетата му и ще си спомнят още веднъж за ярката следа, която успява да остави в музиката за своите крехки 21 години.

Но не само любовта към покойния певец мотивира Илиев в начинанието му. Един кармичен сън, граничещ с паранормалното, сякаш го тласка към решението.

„Опитвам се да пробия на сцената от близо година, но нищо не се получаваше. Легнах си да спя един ден малко унил и ми се присъни Денис, който ми каза: „Ще успееш!“. Събудих се и сякаш ми дойде суперсила, сърцето ми биеше лудо и така пожелах да направя нещо в негова памет“, спомня си сърцатият русенец, който на годишнината от кончината на изпълнителя заснема трогателно видео, на което пее и свири на гроба му.

Младият Теофиков напусна този свят след падане от тераса в столичен комплекс на 24 октомври 2021 г. Злополучният инцидент предизвика огромен обществен отзвук, а обстоятелствата около смъртта му остават обект на дискусии. За Виктор и всички верни фенове покойният Денис вечно ще е жив.

„Завинаги ще останеш моето момче! До последния тон с теб. Никой от мнозината няма да попречи на нашата връзка и нещо, което вероятно никой друг няма да има с теб“, зарича се с натежало сърце към своя идол Виктор.