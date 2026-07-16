ПОРЕДЕН СКАНДАЛ на пътя! Джуди Халваджиян кара в насрещното! Очевидци: Държа се нагло

Джуди Халваджиян се оказа в центъра на неприятен сигнал, изпратен до редакционната поща на Intrigi.bg.

Наш читател твърди, че вчера е станал свидетел на шокираща ситуация в района около Paradise Center в София, при която продуцентът се е движил в насрещното платно и е предизвикал недоумението на останалите шофьори.

„Всички му свиркаха, той вдигаше ръка за поздрав и се строи най-отпред на светофара, естествено в лентата на насрещнодвижещите се, които го заобикаляха. Арогантно и нагло поведение! Държа се като богоизбран“, пише възмутеният очевидец.

Доколко описаното отговаря напълно на истината няма как да потвърдим, тъй като към сигнала не са приложени снимки или видео. Самият разказ обаче повдига интересен въпрос.

Години наред именно „Господари на ефира“ громяха нарушителите по пътищата, показваха безобразията зад волана и раздаваха прословутите си скунксове на провинили се обществени фигури.

И ако предаването все още се излъчваше по национална телевизия, мнозина вероятно щяха да се запитат дали подобна ситуация не заслужава именно такава „награда“.

Любопитното е, че според читателя Халваджиян не е реагирал с притеснение на сигналите от останалите водачи, а дори е поздравявал с ръка шофьорите, които са му свирели.

Разбира се, HotArena дава право на отговор на Джуди Халваджиян. Ако продуцентът желае да представи своята версия за случилото се, ще я публикуваме без редакторска намеса.