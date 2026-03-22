Рая Пеева чака бебе, ще се омъжва за Явор Бахаров

След почти десет години любов, раздели, събирания и много житейски драми, актрисата Рая Пеева и дългогодишният й партньор Явор Бахаров са на прага на най-важната промяна в живота си. Чаровната блондинка е бременна с първото си дете, а новината идва само два месеца след като изненадващо се появи с годежен пръстен. Така стана ясно защо точно сега, след толкова години колебания, двамата са решили да узаконят връзката си – бебе е на път, а времето за отлагане вече е изчерпано.

В момента Рая участва в кулинарното риалити „Хилс кичин”, където зрителите я гледат в необичайна роля – рамо до рамо с майка й Красимира Демирева. Още с появата й в предаването мнозина забелязаха, че актрисата изглежда по-различно – по-сияйна и видимо щастлива. Зад кулисите вече се говореше, че в живота й се случва нещо голямо, но малцина подозираха, че причината е именно бременност. Рая е на 37 години, а Явор през лятото ще навърши 41 и според близки до двойката именно това е бил решаващият момент. След толкова дълга връзка двамата осъзнали, че нямат повече време за губене и ако искат семейство, трябва да го създадат сега.

Първите намеци за годеж се появиха още преди два месеца, когато по повод десетата годишнина от началото на връзката им актрисата публикува в социалните мрежи серия от общи снимки. На една от тях ясно се виждаше пръстен на безименния й пръст – класически модел с камък в обков върху златна халка. Това веднага предизвика вълна от коментари, че този път не става дума за шега. Рая написа трогателно послание към любимия си: „Честита годишнина, любов моя, все още избирам нас... и винаги ще е така. Най-доброто предстои!”, написа тя. Явор също отговори с романтичен жест. Той публикува снимка на Рая, която се усмихва зад букет лалета, и написа кратко, но показателно: „Обична моя”. Тогава мнозина приеха думите му като знак, че връзката им е по-стабилна от всякога.

Истината е, че през годините отношенията между двамата невинаги са били спокойни. Любовта им започва бурно и още от самото начало върви с раздели и събирания. Те никога не са крили, че имат трудни характери и често се карат, понякога дори се посбиват, но винаги се връщат един към друг. Преди време актьорите дори се пошегуваха с постоянните въпроси кога ще се оженят. Те публикуваха снимки с халки, а после признаха, че това е било просто закачка с медиите, които непрекъснато се опитват да ги оженят. Тогава и двамата уверяваха, че не бързат с брака и че се чувстват добре така, както са.

Зад тези шеги обаче се крие и друга история. Говори се, че планове за сватба е имало и преди време, но те са се провалили заради трудния период в живота на Бахаров. Актьорът имаше сериозни проблеми със закона, които доведоха до това да остане без работа за дълго време. В този период Рая беше човекът, който стоеше плътно до него и го подкрепяше, но напрежението между тях се натрупваше. Според запознати двамата са се разделили именно защото на актрисата й омръзнало да се прибира при човек, който не работи и не може да се справи с проблемите си с алкохола и наркотиците. Тя искала спокойствие и стабилност, а не постоянни скандали. Родителите на Рая също не можели да понасят Явор и я убеждавали, че трябва да прекрати отношенията си с него.

Миналата пролет слуховете за раздяла отново се появиха и този път изглеждаха напълно сериозни. Влюбените спряха да се показват заедно, а в социалните мрежи не публикуваха общи снимки. Малко по-късно обаче стана ясно, че любовта им отново е надделяла. През есента двамата постепенно започнаха да показват, че пак са заедно. Явор се върна в театъра с помощта на брат си Захари Бахаров, който е влиятелна фигура в артистичните среди. С работата се върна и самочувствието на актьора, а отношенията му с Рая постепенно се подредиха.

Според хора от обкръжението им двамата отдавна искали дете, но все не намирали подходящия момент. Когато обаче осъзнали, че вече са заедно цяло десетилетие, решили, че повече няма смисъл да чакат. Така се стигнало и до годежа, който Рая показа съвсем ненатрапчиво, без официални съобщения и без излишна показност.

Сега става ясно, че причината за решението им е повече от щастлива – актрисата е бременна. С мъжа й изглеждат по-влюбени от всякога. Близки до тях твърдят, че бъдещото бебе е променило Явор и той е далеч по-спокоен и по-отговорен. Почитателите на актьора също се надяват, че предстоящото бащинство окончателно ще го накара да остави проблемите си с наркотиците в миналото.