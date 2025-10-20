Сашка Васева се вбеси: „Биг Брадър“ депресира зрителите

„Извадката на о6ществото в тазгодишния „Биг брадър" депресира хората! Зрителите си мислят, че това е новото поколение, а не е така. Има много позитивни и градивни младежи.“

Такова категорично мнение даде пред „България Днес" емблемата на 90-те Сашка Васева. Като бивш участник в къщата примата следи зорко сезона, който, по мнение на публиката, не е от най-вълнуващите. Въпреки че е известна като Мис Провокация, Сашка не споделя житейските виждания на съквартирантите.

„Нямам любимец от тях. Приемам ги като едно цяло. Трябва да се знае, че те не отразяват всички млади българи. Пълно е с деца, които правят новаторски неща и не са насочени само към материалното", каза Дупнишката Мадона и предположи: „Подбраните хора може би са такива поради икономически тежкия живот, който водим у нас. Всъщност ние не живеем зле. България е една малка Швейцария!", отсече певицата.

Васева има поглед над подрастващите и в ролята си на майка. Изпълнителката има двама пораснали наследници 25-годишният Христо-Никола и Христина-Елена, която тази година навърши пълнолетие. Те са най-голямата радост на звездата, която ги дарява с възпитание и любов.

„Моите деца не са като младежите в „Биг брадър"! Аз се гордея с тях и с моралните им качества", щастлива е легендата.

Дупнишката Мадона бе сред най-ярките участници в звездния сезон на „ВИП брадър". Тя влезе в предаването през 2017 г. заедно с Маргарита Хранова, Алекс Богданска, Дани Петканов, Тото и куп други тв любимци. Там Сашка качи някое и друго килце, но се върна с незабравими емоции.

„Имам прекрасни спомени от пребиваването си във формата. Все едно бях в санаториум със самостоятелна стая. Шеф Петров ми готвеше вкуснотии на закуска. Бях като принцеса!", похвали се изпълнителката, която дълго време се бори със сериозни очни проблеми.

Въпреки несгодите на съдбата чалга иконата е позитивна и никога не губи надежда. С радост и веселие на 12 октомври тя посрещна 59-ия си рожден ден. Кралицата на кича отбелязва деня с хората, които я обичат.

„Оставила съм празненствата за 2026 г., когато имам юбилей. Ще го почета с концерт така, както си трябва", обеща изпълнителката на „Не мога да те забравя, Георги".