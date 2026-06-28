Секси въдичарката МИМА ИЗРИГНА: Развеждам се с Тошко Тодоров заради алкохолизма му!

Тошко Тодоров, човекът, изпял преди повече от три десетилетия първия тотален чалга хит у нас – знаменитата „Радка пиратка”, е пред поредното си житейско изпитание! Изпълнителят и секси въдичарката Мима Шопова, с която свиха семейно гнездо преди няколко години, изненадващо се разведоха. А връзката им изглеждаше желязна!



Новината за края на брака им дойде от общата им интернет страницата в раните часове на 25 юни, четвъртък. Буквално в 6 часа сутринта, г-жа Шопова обяви, че слага край на отношенията си с Тошко. Тя проплака, че е загубила цели три години от живота си, надявайки си, че след брака съпругът й ще влезе в правия път. Това обаче не се случило. Месеците минавали, а певеца продължавал да има проблеми с боренето на „високите градуси”. Нещата стигнали до там, че добрата и търпелива Мима решила, че няма какво да чака повече. Мъжът й обещавал, че ще намали сериозно пиенето, но после престъпвал думата си. „Вече не мога повече! Развеждаме се!”, отсече Мима.

Двамата сключиха брак на 3 юли преди близо три години. Датата не бе избрана случайно. В знак на голяма любов Тошко настоял тя да съвпада с рождения ден на житейската му половинка.

Двамата се познавали отдавна. Отначало били само приятели, но след това постепенно нещата се задълбочили. Един ден Тошко паднал на колене и с пръстен в ръка предложил на любимата си да се оженят. Сключили граждански брак в Горна Оряховица.

Скоро след сватбата Тошко влязъл в студио, за да започне записите на новите си песни. Ветеранът на фолка се хвалел, че кипи от енергия покрай новата си жена. Ръцете го сърбели за написването нови, игриви мелодии. Така поне казвал! Уви, проблемите с алкохола, които сложиха край на кариерата на певеца, отново се обадили. Той непрекъснато пиел и пропускал участията си. явно нещата са станали наистина нетърпими, за да може Мима да напъди благоверния си. „Тошко има проблеми с алкохола, но това е разбираемо – той има трудна съдба, погреба детето си”, опитват се да го защитават колегите му.

Сред хитовете на Тодоров освен легендарната „Радка пиратка” са „Кой уши байрака”, „Тръгнала е Розовата пантера”, „Вале, Вале” и други знаменити чалга-резачки, звучащи навсякъде през 90-те години. Те държат славата му и до днес и Тошко, стига да е трезвен, редовно обикаля на участия в кръчмите на татковината.

Уточняваме, че малко след като оповести новината за развода, Мима Шопова ограничи коментарите в социалните мрежи, а след това изтри и поста. Дано да е размислила и да даде още един шанс на половинката си!