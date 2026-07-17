Емрах предаде доброволно книжката си и заяви: Пеша няма да ме видите!

Скандалният фолкпевец Емрах Стораро предаде доброволно книжката си в съда. След нерегламентираната гонка, шофирането с превишена скорост и системните нарушения на пътя изпълнителят остава без свидетелство за МПС в срок от 1 година.

Синът на Тони Стораро сам обяви новината в личния си инстаграм профил, заявявайки: „Разбрах, че ще ми вземат книжката. Утре ще отида и ще си я предам като нормален гражданин на Република България. Само едно обещание от мен - пеша няма да ме видите. До след 1 година“.

Гръмкото писание джигитът публикува в сряда, което значи, че към днешна дата вече официално не би трябвало да е зад волана. От думите му обаче става ясно, че ще продължава да фучи с луксозното си „Порше“, но вероятно возен от шофьор.

Преди малко повече от седмица чалгаджията направи поредно провинение, шофирайки в пешеходната Стара част на Созопол с автомобила си. Ситуацията предизвика сериозен медиен отзвук, а още тогава младежът не пропусна да се оправдае:

„Първо - никъде не видях табела да пише, че се минава оттам, после - и друга кола мина пред мен, затова реших, че може. Не съм карал бързо, дори давах път на хората, не съм забелязал да е забранено. Разбира се, и други коли имаше в момента на заснемането там, но са снимали само мен“, обясни бившият на Теди Александрова.

Нарушението нажежи още повече обстановката и поради факта, че към момента певецът би трябвало да е без книжка. Причината - участието му в нерегламентирана гонка с Константин в края на септември м.г.

Окончателното наказателно постановление срещу Стораро е потвърдено на 25 юни от Административния съд. Санкцията предвижда една година лишаване от право да управлява автомобил и глоба от 3000 лева. Проблемът обаче се оказа в изпълнението на наказанието. От СДВР обясниха пред „България Днес“, че срокът на лишаването започва да тече едва след физическото изземване на свидетелството за управление. До този момент книжката все още не е била отнета, тъй като съдебното решение не е достигнало навреме до органите на реда.

Дни след престъплението в Созопол братът на Фики не си взе поука и сам качи в социалните мрежи как шофира по магистрала със скорост 145 км/ч. Това е с 5 км/ч над максималното разрешение от 140 км/ч за лек автомобил. Не става ясно обаче дали след края на записа изпълнителят не е карал още по-бързо.