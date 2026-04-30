Шок в артсредите: Андреа вади картини, рисувани с Кубрат Пулев

На 4 май в столична галерия Андреа открива първата си самостоятелна изложба, пише „България Днес“.

Попфолк изпълнителката ще дари средствата от продажбата на свои творби на центрове за деца, лишени от родителска грижа. С този вернисаж певицата ще докаже, че умее не само да държи микрофона като професионалист, но и четката и палитрата с бои.

„За мен тази изложба е много лична. В нея съм вложила частица от душата си, а най-голямата ми радост е, че чрез изкуството можем да помогнем на деца, които имат нужда от грижа и любов“, споделя бившата половинка на Кубрат Пулев.

По думите на блондинката откриването на вернисажа ще съвпадне с отбелязването на 20-годишнината от началото на певческата ѝ кариера.

„Рисувам акварел, туш и графика. При акварела композицията често е натюрморт, тоест случка, преживяване. Част от картините в изложбата са именно такива. Една от тях – тази с малкото момиче – е много специална за мен“, разкри изпълнителката.

„Ще покажа и картини, които рисувах с Кубрат Пулев“, обеща още Андреа.

От близкото ѝ обкръжение издават, че става дума за негови портрети, рисувани по времето, когато двамата бяха една от най-обсъжданите светски двойки у нас. Други творби били вдъхновени от Кобрата, който е присъствал на създаването им и дори е добавил по някой щрих върху някои от платната.

Наскоро певицата демонстрира публично и как рисува любимите си герои – пингвините.

„Възхищавам се на тези същества заради голямата им издръжливост. За мен те са символ на кураж.“ Бившата любима на шампиона гледала документален филм за Антарктида, в който един пингвин се отделя от групата и с упоритост успява да намери пътя си, макар и по различен начин. Това я вдъхновило за серия картини с изображения на пингвини.

„България Днес“ научи още, че Андреа пази колекция от рисунки, създадени още в детските ѝ години, в своя „домашна експозиция“. В тон с възрастта си тогава – едва 9-годишна – бъдещата попфолк звезда рисувала основно принцеси и други приказни персонажи.

„Майка ми установи, че мога да рисувам, когато бях още в първи клас. Изпрати ме при учители, които подготвят кандидати за Художествената академия. В училище помагах на съучениците си и рисувах техните картини. Именно заради това една учителка ми писа тройка. А преподавателите от частните уроци ги оценяваха като творби на ученик от 10. клас. Казваха, че имам усет към изкуството. Когато напреднах по-професионално, дори ми се е случвало да правя забележки на учителите в училище“, спомня си Андреа.