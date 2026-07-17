Скандалът в НАТФИЗ се разраства: Непознати с плакати в подкрепа на ректора https://hotarena.net/laifstail/skandalat-v-natfiz-se-razrastva-nepoznati-s-plakati-v-podkrepa-na-rektora HotArena.net

Примирие между ректора на НАТФИЗ и протестиращите студенти засега не се очертава. Срещата за диалог между учащите и ръководството на академията се превърна в нов повод за скандал, след като сред присъстващите се появиха непознати мъже с плакати „Подкрепа за ректора“, които според протестиращите нямат нищо общо с академията.

Съмнения за организирано присъствие на външни лица хвърлиха нова сянка върху кризата в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“. По думите на протестиращите студенти по време на срещата, проведена в сряда в Националния студентски дом с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Националното представителство на студентските съвети, в залата са се появили мъже, представящи се за част от академичната общност.

„Имаше хора с плакати в подкрепа на ректора, а никой от присъстващите студенти не ги познаваше. Попитахме кои са и от кой факултет са, но отговор така и не получихме“, разказа пред „България Днес“ 22-годишният студент от кинофакултета Емануил Цонев, член на Инициативния комитет на протестиращите.

По думите му част от непознатите посетители били „здрави, яки момчета“, които стояли непосредствено зад представители на студентите и създавали напрежение по време на разговора.

„Един от мъжете стоеше зад колега от инициативния комитет и създаваше усещане за натиск. Подобно поведение няма място на среща между студенти, представители на две министерства и академичното ръководство“, категоричен е Цонев.

Според протестиращите най-големият въпрос остава кой е поканил въпросните лица и откъде са се появили плакатите в подкрепа на проф. Мирослав Дачев. Доказателства за организирано присъствие засега няма, но подозренията сред студентите остават сериозни.

Срещата, продължила повече от два часа, приключи без резултат и без сближаване на позициите. Вместо да бъдат намерени отговори на натрупаните въпроси, разговорът премина в напрегната атмосфера, прекъсвана от възгласи „Оставка“ и тропане с крака.

Недоволството в НАТФИЗ продължава вече месеци. Студентите настояват за повече прозрачност относно финансовото управление на академията, а проверките на Министерството на образованието и ситуацията около европейския алианс FilmEU и програмата „Еразъм+“ допълнително изострят напрежението.

Според Инициативния комитет кризата се задълбочава и заради липсата на реален диалог с ръководството. Потърсени за коментар, от кабинета на ректора заявиха пред „България Днес“, че вече са изложили позицията си по темата и няма какво повече да добавят.

Първоначално студентите настояваха за разговор и ясно решение на натрупаните проблеми. Към днешна дата обаче основното им искане е оставката на проф. Мирослав Дачев.

„Най-големият проблем е морален и етичен. Студенти и преподаватели се чувстват притискани и пренебрегвани“, смята студентът от кинофакултета.

Към момента около 270 студенти са подкрепили подписка с искане за оставката на ректора, а близо 70 са заявили готовност да прекъснат обучението си, ако не последва промяна. Подкрепа за исканията има и от преподаватели в академията.

Междувременно от ръководството на НАТФИЗ отричат обвиненията за финансови нарушения. Проф. Мирослав Дачев нееднократно заяви, че опасност за участието на академията в международните програми няма.