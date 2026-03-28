Скромно, без шум: Синът на Аня Пенчева вдига сватба с невярната си половинка

Синът на Аня Пенчева - Ангел Караньотов, и неговата годеница и майка на сина му Борис - Ива Русинова, съвсем скоро ще станат съпрузи в гражданското, както и пред Бога, разкриха техни близки.

Годежът на двамата беше миналата година. Сватбата няма да е пищна с много гости, а съвсем скромна - само с най-близките, родителите и приятелите.

Ива Русинова е автомобилна състезателка и една от малкото жени дрифтъри у нас. Двамата с мотошампиона Ангел са заедно повече от 12 години и вече минаха през трусове в съжителството си.

През 2023 година Ива срещна друг мъж и изневери на Ачо. Тя дори бе съгласна да остане с новия, но непасването на характерите осуетило това.

Докато красавицата си веела байрака, както казват близките до двамата, Ачо

продължавал да я чака и да се надява да се съберат. Именно това и се случило. Русинова се върна при мъжа, от когото има син, а това се случи през 2024 година.

Днес двамата са разбрали, че са един за друг, и не искат никой да се бърка в любовта им.

Най-важното и за двамата било момченцето, което е тръгнало по стъпките на двамата родители.

Ангел Караньотов е син на Аня Пенчева от втория й мъж - шампиона в леката атлетика Ивайло Караньотов.

Той от своя страна също има един брак и дъщеря от него - Карина Караньотова, днес водеща на новините в БНТ.

От своя страна Аня Пенчева също има първи брак зад гърба си със Сашо Диков, легендарен журналист с действаща кариера. От него тя има дъщеря Петя Дикова, която я направи баба с двама синове. Изобщо голямото семейство най-вероятно ще се събере на дългоочаквано тържество до края на годината, пише „България Днес“.