След 6 сезона: Ралица Паскалева разкри защо се отказа от „Игри на волята“

Ралица Паскалева правила татуировки и пиърсинги в училище

Една от най-популярните водещи в ефира на NOVA – Ралица Паскалева, поема ново телевизионно предизвикателство. От 29 юни актрисата и лице на „Игри на волята“ се присъединява към екипа на „На кафе“, където вече ще бъде звезден гост-коментатор по време на лятното отсъствие на Гала. Позната на зрителите с позитивната си енергия и екранното си присъствие, тя ще коментира актуалните теми на деня заедно с утвърдените панелисти. За Паскалева това е поредна стъпка в успешната ѝ телевизионна кариера, която през последните години я наложи като едно от най-разпознаваемите лица на NOVA.

След като беше обявено, че повече няма да води „Игри на волята“, Ралица Паскалева за първи път коментира публично раздялата си с едно от най-гледаните риалити предавания у нас. В ефира на „На кафе“ актрисата категорично заяви, че решението е било лично нейно.

„Решението да не бъда част от „Игри на волята“ е изцяло мое. Няма да влизам в детайли. С Нова телевизия имаме страхотни, грандиозни творчески проекти, на които хората съвсем скоро ще разберат“, заяви Паскалева, която демонстрира и много добри настроения от развоя на събитията.

Тя призна, че напрежението и игрите и ангажиментите с съвсем различно от всичко, което е правила досега. Ралица сподели, че снимачният процес е изключително натоварващ – от първия до последния ден.

Без почивка, с работни дни над 12 часа

В „Игрите“ бях в роля. Но оттук нататък новосформираният тандем да му мисли. Ще им стискаме палци и ще ги гледаме от екраните“, добави тя с усмивка.

Ралица призна още, че след шест последователни сезона в риалитито за първи път от години ще има свободно лято.

Паскалева си спомня с усмивка за дългите летни ваканции в началното училище, когато е била по-безгрижна. В гимназиалните си години неведнъж е споделяла, че не се е чувствала добре и е била аутсайдер и бунтарка. Завършила е Първа езикова гимназия във Варна, но средата там не ѝ понасяла.

„Аз винаги съм била аутсайдер. Един от най-трудните ми периоди беше тогава. Аз не харесвах средата там. Не комуникирах с тези хора.“

Ралица дружала с ученици от художественото училище, художници и скулптори. Променяла външния си вид – подстригвала се много късо, боядисвала косата си в червено, правила татуировки и пиърсинги.

Иначе и до днес родителите ѝ живеят в Русе и тя винаги се радва да се връща там. Баща ѝ Красимир е инженер, а майка ѝ Даниела има сватбена агенция, кетъринг компания и бутик за цветя. Семейството ѝ има и фирма за проектантска дейност и строителство. Фамилията има впечатляваща къща с басейн и просторен двор.

Зеленооката хубавица взела решение да кандидатства в НАТФИЗ след сън в 12-и клас. Обявила го пред класа, а нейният ученик коментирал: „Да бе, успех. Те там приемат много трудно. Само с връзки.“

Тя още помни неговите думи, тъй като тогава това изказване ѝ е наранило честолюбието. Обратно на твърденията му се оказало, че там приемат само с талант.

Екранната д-р Стилианова от „Откраднат живот“ от малка участвала в училищни постановки и знаела, че киното и сцената ще са нейната съдба. Завършва НАТФИЗ в класа на Стефан Данаилов. По това време Ламбо е министър на културата, претрупан е с ангажименти, но не изоставя и преподавателската си дейност.

Днес Ралица често споделя, че вече избира предимно киното и телевизията заради разнообразието. Тя признава, че еднообразието на и се отразява добре и не може да си представи да играе 200 пъти едно представление.

В края на миналата година Паскалева потвърди, че е омъжена официално за волейболиста Теодор Салпаров, но за изненада на всички сподели, че бракът им не от настоящата година, както се слуховете в медиите. Сключили са го още преди появата на второто им дете, но просто решили да не го афишират. Сватбата им била скромна, без професионален фотограф и без публичност. Двамата не искали тържеството им да се превърне в комерсиално зрелище.

Ралица и до днес говори с огорчение за нападките по неин адрес, че именно тя е разрушила предишното семейство на съпруга си.

„Теодор е бил разведен няколко години преди да се запознаем. Това е много лесно проверимо.“ Паскалева и волейболистът са заедно от 2017 година, отглеждат двама сина – Максим, който стана на седем и Красимир, който е на две.

От предишния си брак с журналистката Бойка Делиева Теодор има още едно момче – Георги, който върви по стъпките на баща си и играе в спортен клуб „Левски“. Трите момчета често са заедно и са задружни, а татко им не крие, че е много горд с тях. Във всеки един момент той гледа да ги събира.

Повече от сигурно е, че цялото семейство ще бъде отново заедно и за едно специално събитие през септември. Волейболистът ще сложи край на бляскавата си кариера с грандиозен бенефис. Слизането му от голямата сцена след 20 години в професионалния спорт ще бъде отбелязано с шоу-спектакъл.