След кастинга за Стоичков: Спас Ангелов се озова сред вампири

От кастинга за филма, посветен на Христо Стоичков, до главна роля в нов сериал – така стремглаво върви пътят нагоре за талантливия Спас Ангелов. Кандидатът в кастинга за ролята на Стоичков вече изгрява в новия сериал „Кралят на улицата“ на режисьора Матей Ганчев.

Засега около продукцията се пази пълна мистерия, а сюжетът все още не се разкрива. Ясно е обаче, че Спас е сред лицата в централните роли и му предстои сериозен пробив на малкия екран.

Това не е първата екранна изява на зеленоокия хубавец. Наскоро той се появи и във филма „Вампирите от Норич“ – първата българска игрална лента, създадена с помощта на изкуствен интелект. Филмът потапя зрителите в тъмен, фантастичен свят, населен с вампири, върколаци, вещици и други мистични същества.

Спас има епизодична роля в провокативната вампирска история, която събира популярни имена. Сред тях са брадърът Виктор Ангелов, превъплътил се в образа на фея, ергенката и певица Ева Георгиева, попфолк изпълнителката Цветина, както и гласовитата Валерия Войкова (VAL), която беше сред артистите в националната селекция за „Евровизия“.

Освен с актьорските си амбиции, винаги усмихнатият Спас впечатлява и с дисциплината си извън сцената. Той наскоро завърши 12. клас и сам се похвали, че е изкарал две петици на матурите. Следващата му голяма цел е НАТФИЗ, където смята да кандидатства.

На абитуриентския си бал младият артист се появи с костюм в червено – цветовете на ЦСКА, и черна риза, доказвайки, че не се страхува да бъде забелязан.

По време на кастинга за филма за Христо Стоичков Спас впечатли зрителите и журито не само с харизмата си, но и със завидния си опит както на сцената, така и на футболния терен.

Талантът му обаче не се изчерпва с киното и театъра. Даровитият чирпанец се занимава активно и с музика, като записва собствени парчета. Той и неговата приятелка стоят и зад песента към лентата „Един грешен живот“, в която участват Ивайло Захариев и Тервел Пулев.

От вампирския мрак до светлините на снимачната площадка – пътят на Спас тепърва започва, а младият талант няма намерение да остане в сянка.