След раздялата с Бачорски: Бившата му Емили стана бомба и засенчи Атанасия (СНИМКИ)

Ако има човек, който напоследък събира повече комплименти от всички около Даниел Бачорски, това определено е бившата му половинка Емилия Лазарова.

Майката на първородната му дъщеря буквално взриви социалните мрежи с последните си снимки, а мнозина трудно я разпознават. Брюнетката, която години наред стоеше далеч от светския шум и рядко попадаше под прожекторите, днес изглежда като коренно различен човек, пише Intrigi.bg.

И ако допреди време всички погледи бяха насочени към настоящата половинка на Бачорски – Атанасия, то сега коментарите са съвсем други. Под снимките на Емили валят възхищения, а според мнозина трансформацията ѝ е толкова впечатляваща, че спокойно засенчва всяка конкуренция.

Причината обаче не е само във външния вид.

Близки до Емилия разказват, че тя се чувства по-щастлива от всякога до настоящия си партньор Христо Ангелков – бившия съпруг на Николина Ангелкова. Именно спокойствието и хармонията в живота ѝ според тях са отключили промяната, която днес всички виждат.

Разбира се, има и доста труд зад новата визия.

Самата Емилия не крие, че е свалила близо 14 килограма. Тя твърди, че не е използвала нашумелия Оземпик, а е заложила на пептидни инжекции, които са ѝ помогнали да постигне желаните резултати. След това е преминала към строг хранителен режим, за да запази новата си фигура.

Резултатът е повече от видим.

От снимките гледа жена с осезаемо по-фина фигура, подчертан стил и самочувствие, което трудно може да остане незабелязано. Наблюдатели отбелязват и промяна във визията на лицето ѝ – по-смел грим, по-изразени черти и цялостно по-бляскаво излъчване. Дали има помощ от естетичната медицина, остава само в сферата на предположенията, но дори критиците признават, че ако са правени корекции, те са изпълнени с мярка.

Любопитното е, че трансформацията на Емили идва в момент, когато самият Бачорски не крие, че връзката му с Атанасия е преминала през сериозни сътресения.

Преди време бизнесменът призна, че двамата са били разделени за няколко седмици, без това да става публично достояние. По думите му кризата не е била заради трети човек, а заради различните им виждания за живота. Докато той продължавал да работи на високи обороти и да развива нови проекти, Атанасия започнала да търси повече спокойствие след тежък семеен период, свързан със заболяването на баща ѝ.

В крайна сметка двамата успяват да намерят общ път и остават заедно. Но признанието на Бачорски показа, че отношенията им далеч не са били толкова безоблачни, колкото изглеждаха отвън.

На този фон новият живот на Емилия изглежда повече от подреден. А последните ѝ снимки карат мнозина да се питат дали най-големият победител след раздялата всъщност не е именно тя.

Защото понякога най-доброто отмъщение не са скандалите, а щастието. И Емили определено изглежда като човек, който в момента има в изобилие и от двете – и щастие, и самочувствие.