След триумфа в „Капките“: Борис вдига трета сватба с жена си

Борис Христов е един от забележителните участници в 14-ото издание на шоуто „Като две капки вода“.

Той не е много известен на широката публика, но популярността му расте с всяка следваща супер имитация. Борис вече има две победи в лайв концертите в шоуто за имитатори, като превъплъщението му в образа на легендарния български актьор Васил Михайлов и едно от най-обичаните и тъжни фолклорни изпълнения на „Руфинка болна легнала“ взриви публиката и спечели журито. Вероятно някои от вас помнят, че той бе и сред най-емблематичните изпълнители в „Гласът на България“ през 2021 г. и стигна до финала на музикалния формат на bTV. Оттогава досега развива певческата си кариера у нас и вече подготвя и първия си самостоятелен албум.

Всъщност съдбата му подава ръка в точния момент. Маги Халваджиян го забелязва по време на участие в заведение на морето и остава впечатлен от начина, по който Христов забавлява публиката. „Попита ме дали съм опитвал да имитирам артистите, чиито песни пея. Аз не бях, но реших да опитам“, разказва Боби. Маги му предлага да изпрати записи на екипа му, а Борис приема предизвикателството — купува перуки, взема дрехи от гардероба на съпругата си, записва имитации и така попада в шоуто.

Интересен факт е, че пътят му към сцената не започва по класическия начин. Борис не „пее от малък“, както казват за себе си повечето известни изпълнители. Захваща се с музика чак на 14 години — малко късно, за да се наложиш в това поприще. Никога не е ходил на уроци по пеене, но открива, че гласът му е най-силният инструмент. И така поговорката „По-добре късно, отколкото никога“ се превръща в максима, защото пеенето освен любимо занимание е и билет за сцени по целия свят. „За мен музиката не е просто професия, а език, с който споделям истинските си чувства“, казва той.

За ключови моменти в живота си смята тези, свързани с преоткриването на себе си — срещите с хора и пътуванията. Преди да го видим по родните сцени, Борис прекарва 18 години, работейки като музикант по круизни кораби. Там среща не едно предизвикателство по пътя си — от това да повярва в себе си до моментите, когато се бори със съмнения.

Василис Карас го направи за една нощ популярен и в съседна Гърция. Изпълнението му в „Капките“ стана тотален хит в социалните мрежи, а и в медиите в южната ни съседка. Оказва се, че изпълнението му е влязло във всички новини в родината на покойния вече Карас и е било споделяно многократно в социалните канали. Заради тази своя забележителна изява в шоуто на Халваджиян Борис е дал повече от 10 интервюта за национални гръцки медии. Пишат му и всякакви хора, които са познавали Василис Карас — дори и от официалния клуб на гръцката легенда, с благодарности, че е възродил любимия им певец.

И „Капките“ искаха да поговори с жена си за това дали да продължи да се занимава с пеене.

Първата му голяма любов всъщност е уличната фотография, а впоследствие започва да снима и сватби. Но този период за него вече е приключен. Сега продължава да застава зад фотоапарата, но само за удоволствие — снима сина си, неща, които му се случват в ежедневието, и най-вече растения. Обича да улавя красивото във всеки детайл както в музиката, така и чрез обектива.

След „Гласът на България“ обаче превръща фотостудиото си в звукозаписно и започва да пише песни. За таланта казва, че е по-скоро вътрешна нужда — усещане, че не можеш да не правиш това, което ти диктува сърцето. „В семейството ми няма професионални музиканти, но винаги е имало любов към изкуството“, казва той.

Боби е от артистите, които пишат текстовете на песните си еднакво добре както на български, така и на английски. Твърди, че езикът идва заедно с емоцията и че понякога първите думи излизат на английски, а друг път на български — зависи какво иска да каже. „Музиката ме води. Важното е не на какъв език пееш, а какво казваш и дали го чувстваш“, споделя талантливият участник в „Капките“.

Английският не е случайност в неговия живот, понеже съпругата му Мари Десуарт е от Южна Африка. Синът им Виктор пък израства, говорейки три езика.

За детето си той вече е записал и песен. „Тя е посветена на чистата истинска любов и на осъзнаването, че всеки ден е подарък“, споделя певецът.

Интересна е историята с любимата му жена, която започва далеч оттук — на круизен кораб. Боби тъкмо планирал да се прибере, защото не получил по-добро възнаграждение, но всичко се променило в момента, в който видял Мари в служебната столова. „Тогава бях готов да остана дори безплатно на работа“, признава по-късно той. Скоро след това ѝ помага да надува балони за партита, а по-късно двамата гледат състезание по лека атлетика — момент, в който Борис импровизира знания, само и само да я впечатли. И успява.

След кратко ухажване идва неочакван ход от негова страна — предлага ѝ брак още на втората седмица. Тя не отговаря веднага, но той оставя пръстена в каютата си. Всеки път, когато вижда, че е леко разместен, разбира, че тя го е пробвала. И накрая тя казва „Да“.

Следва раздяла, защото договорите им изтичат. После — нов шанс. Борис се връща на кораба и любовта продължава. А през 2010 г. той предприема още една смела стъпка — заминава за Южна Африка, за да поиска ръката на Мари от майка ѝ. Тя е изненадана. Разплаква се. Не иска дъщеря ѝ да замине толкова далеч, но не я спира.

През 2011 г. двамата правят две сватби — една в България и една в родината на булката. През 2018 г. се ражда синът им Виктор и вече 16 години родителите му доказват, че любовта може да устои на всичко.

Всяка година пътуват до Южна Африка, за да бъдат близо до семейството на Мари, а мечтаят и за трета сватба — този път с всички близки на едно място.

Връзката им, разбира се, среща много трудности. Мари трябва да свикне с нова култура, език и начин на живот. Борис ѝ обяснява неща, които и сам трудно приема — защо хората не се усмихват често, защо кучетата стоят вързани, защо на малко пространство се събират много хора... Имали са и тежки моменти — дълги раздели, когато той работи в чужбина с месеци.

Днес обаче изпълнителят прави избор — по-малко пари, но повече време със семейството. „Разбрах, че човек има избор, стига да си го позволи“, казва той и още веде битка с родната бюрокрация заради съпругата си. Макар тя да плаща данъци у нас, да танцува народни танци и да е родила сина им Виктор, държавата все още ѝ отказва гражданство. Семейството е категорично, че на този етап не планира второ дете. За Борис приоритет остава бъдещата му певческа кариера.