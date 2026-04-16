Спонтанен годеж, тайна сватба? Актрисата Елеонора Иванова шокира с плановете си!

„Ние с Анатолий сме спонтанни хора. Така както той спонтанно ми предложи годеж, така можем и да си кажем: „Айде да се оженим другата седмица!“ И наистина да си направим сватбата тогава.“ Това откровение направи пред „България Днес“ младата талантлива актриса Елеонора Иванова.

Нейният дългогодишен избраник Анатолий Ставрев ѝ предложил брак по време на пътуване до Болоня, Италия, в края на миналата година. Двамата заминали за Ботуша заради концерт на обожаваната от тях група Radiohead. Когато легендарните музиканти засвирили любимата песен на Елеонора — No Surprises, влюбеният фотограф поискал ръката ѝ. Тя, с грейнало от щастие лице, мощно извикала „Да“ в опит да надвика британските музикални легенди.

„Аз не искам голяма и грандиозна церемония, каквото и да става! Представям си малка, спретната, уютна за душата сватба. Такава ми звучи идеално за нас“, споделя чаровницата.

Актрисата с охота разказва, че ѝ предстои да започне репетиции и да изиграе на сцената на театър „София“ най-любимата и най-важната роля в живота си. „Чакам с нетърпение и се вълнувам, но го пазя в тайна, защото все още е нероден Петко... Имаме работно заглавие на постановката, но всичко тепърва предстои“, обяснява тайнствеността си Елеонора Иванова.

„Пожелавам си покрай Великден хората да се обичат повече, защото най-голямата добродетел, на която ни учи християнството, е любовта към ближния. Нека бъдем по-толерантни един към друг, нека подхождаме с разбиране и нека раздаваме повече обич, защото според мен любовта е най-силното чувство, а когато е взаимна, тя е и лечебна“, казва тя.

По нейни думи агресията по улиците се среща все по-рядко: „Смятам, че моето поколение се учи да бъде добро и толерантно и успява в това. То е добър модел за подражание и вярвам, че може да даде тласък към положителна промяна в обществото ни“, убедена е актрисата, позната и като екранна партньорка на Веселин Калановски във великолепната комедия „Никога не е просто секс“ на режисьорката Саня Борисова.

„Колкото повече се усмихваме и колкото по-малко сме начумерени и сърдити, толкова по-светъл става денят ни“, допълва тя.