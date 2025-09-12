Последни
Популярни
Горещи

Статус "обвързана: Жана Бергендорф залюби жена (Снимки)

https://hotarena.net/laifstail/status-obvarzana-zhana-bergendorf-zalyubi-zhena-snimki HotArena.net
Румен Димитров
210
Статус "обвързана: Жана Бергендорф залюби жена (Снимки)

Румен Димитров
210

Жана Бергендорф отново взриви мрежата. Певицата смени статуса си във Facebook на „обвързана“ – и този път до нея стои жена.

Новата ѝ половинка е Светослава Петкова. Двете не само официално потвърдиха връзката си онлайн, а и я показаха без свян: публикуваха поредица провокативни кадри, сред които и снимка, на която Жана облизва лицето на любимата си.

Кога са се запознали и от кога са заедно – засега остава тайна. Ясно е обаче, че след серия бурни връзки с мъже Бергендорф е завъртяла нов курс в личния си живот. А по усмивките им личи: засега любовта им работи.

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.