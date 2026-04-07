Стресна феновете! Кичка Бодурова в добра форма след операцията

Обичаната изпълнителка Кичка Бодурова успокои хилядите си почитатели, след като премина през медицинска интервенция с пълна упойка и увери, че вече е добре. Новината за състоянието й идва след дни на напрежение, породени от лично признание, което Кичка направи в социалните мрежи.

В събота певицата изненада последователите си с откровено съобщение, че й предстои сериозна процедура, без да уточнява за какво точно става дума. В публикацията си Бодурова сподели:

„Утре ми предстои процедура с пълна упойка /не разкрасителна/. Но преди да тръгна натам, искам да ви кажа колко много ми липсвате. Пожелайте ми на добър час! Имам нужда!".

Думите на поп певицата предизвикаха вълна от съпричастност, като стотици фенове веднага изразиха подкрепата си и й пожелаха всичко да премине успешно.

Самата манипулация е извършена в неделя - ден, в който естрадната легенда отбелязва и своя имен ден Цветница. Именно тогава Кичка отново се обърна към аудиторията си, давайки знак, че състоянието й е стабилизирано.

"Винаги съм казвала, че човек е като колата - ако си я гледал добре, ще издържи по-дълго. Затова проверки, поддръжки, поправки, смяна на части всичко трябва да е навреме. Скоро ме чака дългият път към дома готова съм! Е... още малко!", гласят думите на изпълнителката.

Кичка отправи и благодарност към всички, които са били до нея в този момент:

„Прегръщам всеки един от вас, които ми писахте с цялата си обич!".

Въпреки преживяното Бодурова гледа напред и вече мисли за срещите си с публиката. Тя припомни за предстоящите си изяви:

"И очаквам да се видим с нетърпение на 27.07. в летен театър Бургас и на 26.08. в летен театър Варна. Честита Цветница!".

Профилът на изпълнителката бе залят от поздравления за празника, съчетани с десетки пожелания за здраве и бързо възстановяване. Сред тях се открояват послания като: „Винаги сме с вас!“, „Вие сте нашето слънце!“, „Всичко ще бъде наред!".

Екипът ни направи опит да се свърже любимата на много поколения певица за допълнителен коментар относно състоянието й след интервенцията, но към момента не успяхме да осъществим контакт. Очаква се, когато се почувства напълно възстановена, тя да разкаже повече за преживяното.