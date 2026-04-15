Светлана Гущерова се натиска за новия "Биг брадър", в предишния получила комплекс

Искам да вляза в новия "Биг брадър", в предишния получих комплекс, че съм дебела, казва още хубавицата

"Вече не ме интересува какви глупости пишат за мен. Преди години много преживявах, вече не." Това казва Светлана Василева Гущерова в подкаста на "България Днес" - "Интересните".

Преди години красавицата много е страдала от мнението на хората за нея. "Хейтерите така ме разстройваха, че плачех много. Сега вече не ме интересува кой какво ще каже или напише. Важно е хората около мен да са наясно с мен", казва Василева.

"В момента не спазвам конкретна диета, просто не се храня много. Сутрин не закусвам, ям риба или пилешко, тренирам и вечерята ми е от оризови ядки и желирани бонбони. Вече не правя фастинг" - казва Гущерова.



Относно вечните диети, които прави моделката, тя е категорична, че много обича да си хапва, но внимава за всичко, което смята за излишно да влиза в тялото й.

"Когато последно влязох в "Биг брадър", между другото и сега пак искам да вляза, напълнях страшно много. Влязох слаба, а излязох пълна. И с четирите бременности не бях качила толкова кила. Оттогава ми се превърна в комплекс как се храня, отключих нещо и не прекалявам никога, предпочитам да съм много слаба, отколкото закръглена. Фастинг правих, но вече не, защото не се отрази добре на стомаха ми", казва Светлето.

Това е и причината, поради която тя хапва само избрани неща. "Колкото до външния ми вид, не си харесвам носа и пак искам да го променя. Скоро и това ще стане. Сега си премахвам татусите, защото също не ми допадат. Преди време, когато си направих дупка над устната, беше модерно, после опитах да я залича, но ми остана белег. Голяма грешка се оказа", смее се плеймейтката.



Самата тя обяснява, че няма някакви специфични таланти, но и четирите деца е раждала в определен час и им е заложила в хороскопа различни дадености. "Единият ще е политик, другият артистичен, третият адвокат, изобщо съм ги раждала почасово. С астролог направих всичко това и сега се надявам орисването да се сбъдне", сподели Светлана Василева.