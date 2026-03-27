Светослав Вуцов се ожени за балерина, чакат дете (СНИМКИ)

Вратарят на „Левски“ Светослав Вуцов влезе в отбора на женените мъже. Стражът на „сините“ и половинката му Дарина използваха паузата в първенството, за да се врекат във вечна вярност.

Двамата сключиха граждански брак в сряда навръх Благовещение пред най-близките си хора. Кумуваха им бившият футболист Коко Велков и неговата половинка. След церемонията имаше почерпка в известен столичен ресторант.

Това не е единствената хубава новина около двойката. Светльо и Дарина очакват първото си дете. Половинката на вратаря, която е балерина, е бременна. Това ще е първо внуче за ексцентричния футболен треньор Велислав Вуцов. Той няма търпение да стане дядо. Светльо и Дарина са заедно от няколко години. Сгодиха се през февруари 2025-а. Красивата футболна съпруга е на 24 години. С Вуцов предпочитат да пазят връзката си далеч от светлините на прожекторите. Рядко публикуват снимки в социалните мрежи, пише „България Днес“.