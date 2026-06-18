Тафкова: Хейтът срещу Дара се изля и върху мен https://hotarena.net/laifstail/tafkova-heytat-sreshtu-dara-se-izlya-i-varhu-men HotArena.net

Венцислава Тафкова застана твърдо зад Дара след бурните реакции около представянето й на Евровизия. В откровено интервю Мис България 2020 призна, че добре разбира през какво преминава младата изпълнителка, защото самата тя неведнъж е била мишена на подобни атаки, пише Nie-jenite.

„Хейтът, през който премина Дара, го преживях и аз. Преживяват го ежедневно и много заслужили спортисти, актьори и хора от шоубизнеса“, заяви Тафкова.

Изпълнителката на актуалния хит „Малък си за мен“ не скри възмущението си от начина, по който обществото реагира на успехите на популярните личности. По думите й хората често са готови първо да критикуват, а едва след това да аплодират постигнатото.

„На летището Дара бе изпратена от 10 души, а след победата я посрещна цяла България. Това е тъжно и срамно“, категорична е Тафкова.

Певицата поставя и още един въпрос – защо едни успехи предизвикват национална еуфория, а други остават почти незабелязани.

„Колко спортисти се върнаха у нас със златни купи и медали на световно ниво? И колко хора посрещнаха тях на летището, както направиха за Дара? Гордостта ни за постиженията на българите винаги е била избирателна“, коментира още тя.

И съпоставката й не е случайна. Още след победата в конкурса „Мис България“ красавицата бе залята от критики заради минимално количество хиалурон в устните си, а години по-късно отново попадна в центъра на ожесточени спорове заради снимки с естествени кожени палта, които предизвикаха гневни реакции от страна на природозащитници и защитници на животните.

Въпреки атаките обаче Тафкова не само не се предаде, а продължи да разширява дейността си. След титлата „Мис България“ тя влезе в музикалния бизнес, реализира първия по рода си AI филм, свързан с исторически обект, а днес новият й хит „Малък си за мен“ вече се радва на сериозен интерес онлайн.